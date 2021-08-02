Gönül Dağı dizisinin 'Dilek'i Gülsim Ali İlhan güzelliğiyle büyüledi! O fotoğraflar beğeni rekoru kırdı...

Gönül Dağı dizisinin yıldızı Gülsim Ali İlhan Instagram'ı aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Gülsim Ali İlhan, Instagram'da paylaştığı fotoğraflar ile beğeni rekoru kırdı. Takipçileri tarafından binlerce beğeni ve yorum alan Gülsim Ali İlhan'ın fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu.

O fotoğraflar beğeni rekoru kırdı...

Türk ekranlarının tanınan siması Gülsim Ali İlhan, TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde "Dilek" karakterine hayat veriyor.

Gülsim Ali ilhan "gyulsim" kullanıcı adı ile 1,5 milyon takipçisine yaptığı paylaşımları beğeni rekoru kırdı.

Gülsim Ali İlhan'ın son fotoğrafı 333 bin beğeni ve 6 bin 671 yorum aldı.

Gülsim Ali İlhan kimdir? 18 Şubat 1995 Rusçuk, Bulgaristan doğumlu Gülsim Ali İlhan 26 yaşındadır.