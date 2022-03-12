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  4. Gören tanımakta zorlandı! Safiye Soyman sıkı dostu Seda Sayan’ın izinden gitti

Gören tanımakta zorlandı! Safiye Soyman sıkı dostu Seda Sayan’ın izinden gitti

12.03.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, Fransız Askısı yaptıran ünlüler kervanına katıldı. Soyman, yakın arkadaşı Seda Sayan'ın da yaptırdığı ip askısı yöntemiyle gıdısından kurtuldu ve çene dolgusu yaptırdı. Ünlü şarkıcının son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Safiye Soyman için 'Tanıyamadım' yorumunda bulundu.

İlk olarak Seda Sayan'ın yaptırdığı Fransız Askısı son dönemde özellikle ünlüler arasında popüler hale geldi. Hande Yener, Berksan, Songül Karlı, Serap Paköz, Seren Serengil, Dilan Çiçek Deniz gibi birçok ünlü ismin yaptırdığı Fransız Askısı son olarak Safiye Soyman'ın dikkatini çekti.

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Yakın dostu Seda Sayan gibi yüzüne Fransız Askısı yöntemin uygulatan Soyman, gıdısından kurtuldu ve çene dolgusu yaptırdı.

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Soyman'ın son hali ise sosyal medyaya bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcının son halini gören bazı sosyal medya kullanıcıları Soyman'ı tanımakta zorlandı.

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SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Soyman için 'Gençleşmiş' yorumunda bulunurken bir kısım 'Ne gerek vardı?', 'Eskiden daha doğal ve güzeldin' ifadelerini kullandı.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Şükran Ovalı
Didem Soydan
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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