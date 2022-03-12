Gören tanımakta zorlandı! Safiye Soyman sıkı dostu Seda Sayan’ın izinden gitti

İlk olarak Seda Sayan'ın yaptırdığı Fransız Askısı son dönemde özellikle ünlüler arasında popüler hale geldi. Hande Yener, Berksan, Songül Karlı, Serap Paköz, Seren Serengil, Dilan Çiçek Deniz gibi birçok ünlü ismin yaptırdığı Fransız Askısı son olarak Safiye Soyman'ın dikkatini çekti.

Yakın dostu Seda Sayan gibi yüzüne Fransız Askısı yöntemin uygulatan Soyman, gıdısından kurtuldu ve çene dolgusu yaptırdı.

Soyman'ın son hali ise sosyal medyaya bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcının son halini gören bazı sosyal medya kullanıcıları Soyman'ı tanımakta zorlandı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Soyman için 'Gençleşmiş' yorumunda bulunurken bir kısım 'Ne gerek vardı?', 'Eskiden daha doğal ve güzeldin' ifadelerini kullandı.