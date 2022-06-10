Göreni büyülüyor! Erzurum’un kırmızı periler diyarı: Narman Peri Bacaları

Peribacalarının kentin önemli turizm alanlarından biri olduğunu belirten Ceylan, "Baharın gelişiyle buraya gelen yerli ve yabancı turist sayısında bayağı artış oldu. Bunun en önemli etkenlerinden biri Erzurum'daki kültür değerlerinin fazlalaşması. Tortum Şelalesi ve buraya yapılan yatırımlar arttığı için yerli ve yabancı turist daha çok gelmeye başladı." dedi.

Ceylan, yurt dışından birçok turistin gelip alanı gezdiğini ifade ederek, "Yazın İtalya'dan her hafta gelen 100 kişiye yakın bir ekibimiz vardı, her pazartesi geliyorlardı, kışın ara verdiler ama yazın geleceklerini düşünüyorum. Burada daha önce Meksika ve Japonya'dan da misafirleri ağırladık. Karavan kültürünün artması dolayısıyla şu anda daha çok böyle yerler tercih ediliyor. Bizim de kamp alanlarımız olduğu için gelip kalabiliyor, günübirlik geziler yapabiliyorlar. Hafta sonu yerli 400-500, yabancı 100-200 kişiyi ağırlıyoruz." diye konuştu.