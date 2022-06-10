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  4. Göreni büyülüyor! Erzurum’un kırmızı periler diyarı: Narman Peri Bacaları

Göreni büyülüyor! Erzurum’un kırmızı periler diyarı: Narman Peri Bacaları

10.06.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da halk arasında "kırmızı periler diyarı" olarak adlandırılan Narman Peribacaları, kırmızı rengi ve ilginç şekilleriyle görenlerin ilgisini çekiyor. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 2012 yılında UNESCO Dünya Geçici Mirası Listesi'ne alınan Erzurum'daki Narman Peribacaları, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Erzurum kent merkezine 94 kilometre mesafede Narman ilçesinde bulunan Narman Peribacaları, kırmızı toprağı ve jeolojik yapısıyla dikkat çekiyor. Son dönemde Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Narman Belediyesince gerçekleştirilen projeyle peribacalarının turizm potansiyelinin artırılması için çalışmalar yürütülüyor.

DOĞASEVERLERİ BEKLİYOR

Yürüyüş yolları ve kameriyeler ile yakınındaki bölgede restoran bulunan peribacalarına gelenlere yönelik ATV ve bisiklet turları ile atlı safari düzenlenecek.
Peribacalarının tanıtımı için yürütülen çalışmalarla ziyaretçi sayısının artırılması hedefleniyor.
Narman Peribacaları Tesis Müdürü Yaren Ceylan,havaların ısınmasıyla peribacalarına gelenlerin sayısında artış olduğunu söyledi.
Peribacalarının kentin önemli turizm alanlarından biri olduğunu belirten Ceylan, "Baharın gelişiyle buraya gelen yerli ve yabancı turist sayısında bayağı artış oldu. Bunun en önemli etkenlerinden biri Erzurum'daki kültür değerlerinin fazlalaşması. Tortum Şelalesi ve buraya yapılan yatırımlar arttığı için yerli ve yabancı turist daha çok gelmeye başladı." dedi.
Ceylan, yurt dışından birçok turistin gelip alanı gezdiğini ifade ederek, "Yazın İtalya'dan her hafta gelen 100 kişiye yakın bir ekibimiz vardı, her pazartesi geliyorlardı, kışın ara verdiler ama yazın geleceklerini düşünüyorum. Burada daha önce Meksika ve Japonya'dan da misafirleri ağırladık. Karavan kültürünün artması dolayısıyla şu anda daha çok böyle yerler tercih ediliyor. Bizim de kamp alanlarımız olduğu için gelip kalabiliyor, günübirlik geziler yapabiliyorlar. Hafta sonu yerli 400-500, yabancı 100-200 kişiyi ağırlıyoruz." diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Erzurum
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