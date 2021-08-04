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Görenler ayırt edemedi! Bir Zamanlar Çukurova'nın "Gülten"i Selin Genç bakın kime benzetildi!

04.08.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Eylül 2018'den beri yayınlanan, başrollerinde Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Selin Yeninci gibi popüler oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi ilgiyle takip ediliyor. Dizide "Gülten" karakterine hayat veren Selin Genç ile dünyaca ünlü İranlı oyuncu arasındaki benzerlik görenleri şaşırttı.

ATV ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen dizi Bir Zamanlar Çukurova'da "Gülten" karakteriyle dikkat çeken Selin Genç dünyaca ünlü oyuncuya benzetildi. 27 yaşındaki Genç ile 38 yaşındaki İranlı oyuncu arasındaki benzerlik, görenleri şaşırtacak cinsten.

Selin Genç ile İranlı oyuncu arasındaki benzerlik şaşırttı!

27 yaşındaki Selin Genç, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı "Gülten" karakterinin yanı sıra Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla da dikkat çekiyor.
Genç oyuncunun "seliinngenc" kullanıcı adı ile paylaşım yaptığı Instagram'ında 253 bin takipçisi bulunuyor ve fotoğrafları binlerce beğeni alıyor.
Selin Genç ile İranlı oyuncu Golshifteh Farahani arasındaki benzerlik görenleri şaşırttı.
Golshifteh Farahani; Extraction, Olacak İş Değil, Yalanlar Üstüne ve daha birçok projede rol aldı.

Selin Genç kimdir?

Selin Genç kimdir?
26 Haziran 1994 İstanbul doğumlu Selin Genç, Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünü ve Sabancı Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü bitirdi. Genç, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde "Gülten" karakterini canlandırıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi İran
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