Görenler ayırt edemedi! Bir Zamanlar Çukurova'nın "Gülten"i Selin Genç bakın kime benzetildi!

ATV ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen dizi Bir Zamanlar Çukurova'da "Gülten" karakteriyle dikkat çeken Selin Genç dünyaca ünlü oyuncuya benzetildi. 27 yaşındaki Genç ile 38 yaşındaki İranlı oyuncu arasındaki benzerlik, görenleri şaşırtacak cinsten.

Selin Genç ile İranlı oyuncu arasındaki benzerlik şaşırttı!

27 yaşındaki Selin Genç, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı "Gülten" karakterinin yanı sıra Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla da dikkat çekiyor.

Genç oyuncunun "seliinngenc" kullanıcı adı ile paylaşım yaptığı Instagram'ında 253 bin takipçisi bulunuyor ve fotoğrafları binlerce beğeni alıyor.

Selin Genç ile İranlı oyuncu Golshifteh Farahani arasındaki benzerlik görenleri şaşırttı.

Golshifteh Farahani; Extraction, Olacak İş Değil, Yalanlar Üstüne ve daha birçok projede rol aldı.