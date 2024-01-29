Grip bile olmamıştı, korkunç gerçek 30 yıl sonra onu buldu! Wyand'ı hikayesi her şeyi ortaya çıkardı! On binlerce kişi için kanser tehlikesi! Yıllarca gizlemişler...

2008'DE ORTAYA ÇIKTI

NAVFAC raporuna göre, donanma yetkilileri ilk olarak 2000'li yılların başında etkilenen yeraltı suyunu ve toprağı temizlerken radyum ve stronsiyumu tespit etti. 2008 yılında madde seviyelerinin kamu güvenliği için belirlenen iyileştirme hedeflerinin üzerinde olduğunu doğruladılar. Wyand'ın oğlu Adam, "Bu bir ölüm karışımıydı" dedi. Wyand, 1985'ten 1987'ye kadar, Long Beach Limanı'na uzanan bir iskelede diğer birçok gemiyle birlikte yanaşmış olan USS George Philip'te yaşadığını ve çalıştığını söyledi. Donanma raporuna göre Long Beach tersanesindeki en kötü kirlenmiş bölge burasıydı. Donanmanın son raporunu inceleyen ve yayınlanmadan önce geri bildirimde bulunan eyalet sağlık dairesi, tersanede yaşayan ve çalışan gazilerin radyum ve stronsiyumdan kaynaklanan radyasyona maruz kalmış olabileceğini söyledi.





KAÇ KİŞİ ETKİLENMİŞ OLABİLİR?





Kaç kişinin etkilenmiş olabileceği ya da kirlenmenin başladığı 1940'larda, tersanenin 1997'de kapanmasına kadar kaç kişinin hizmet verdiği belli değil; çünkü Donanmanın kapalı tesislerde çevre temizliğini yapan Üs Yeniden Düzenleme ve Kapatma ofisinin personele erişimi yok.





EN AZ 40 BİN KİŞİ...





NAVFAC'ın web sitesi , Vietnam Savaşı sırasında personel ve gemi faaliyetlerinin en yoğun olduğu dönem olan 1965'ten 1970'e kadar Long Beach'te en az 40.000 kişinin görevlendirildiğini söylüyor. Ayrıca Wyand dışında kaç gazinin Long Beach tersanesindeki toksik maddelere maruz kalmayla ilgili olarak VA'ya iddiada bulunduğu da belli değil. Ajans, sahaya özgü maruz kalma verilerinin bulunmadığını söyledi. Zehirli Maddeler ve Hastalık Kayıt Dairesi'ne göre yüksek düzeyde stronsiyuma maruz kalmak lösemiye ve kemik, burun, akciğer ve deri kanserlerine neden olabilirken, yüksek düzeyde radyum kemik, karaciğer ve meme kanseri riskinin artmasına yol açabilir. Uzmanlar, bir kişinin kanser oluşmadan önce ne kadar süre maruz kalması gerektiğinin belirsiz olduğunu söylüyor. Brüksel Üniversitesi'nden araştırmacı ve iki kirletici madde üzerine 2019'da yapılan bir çalışmanın baş yazarı Neha Mehta, bunun doz miktarına, süreye ve yakınlığa bağlı olduğunu söyledi.





AKCİĞER VE KEMİKLERDE BİRİKİYOR





Etkilerinin hemen olmadığını söyledi. Stronsiyum kemiklerde kalıyor ve en uzun ömürlü izotop olan radyum zamanla akciğerlerde ve kemiklerde birikiyor. 50 yılı aşkın bir süredir toksik kimyasallara maruz kalan insanları tedavi eden ve inceleyen Dr. James Dahlgren, "Vücutta uzun bir yarı ömrü var ve bu süre zarfında radyasyon devam ediyor" dedi. Wyand'ın mümkün olan en kısa sürede bakıma alınmasının faydalı olabileceği belirtirken "Kanser riski altında olduğunu bilseydi, onunla ilgilenen doktorlar erken belirtileri tanıyabilirdi" diye konuştu.

