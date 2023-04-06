GS TV spikeri Ebru Gürsoy canlı yayında çılgına döndü! "Kupayı Fenerbahçe'ye mi vermek istiyorsunuz?"

"KUPAYI F.BAHÇE'YE Mİ VERMEK İSTİYORSUNUZ"

"VAR, Galatasaray maçlarında devreye girmiyordu bu maçta bir anda ortaya çıktı ve aleyhine çalıştı. İki gol iptal edildi, iki top direğe takıldı. Trabzonspor dün elendi, bugün Galatasaray elendi. Kupayı Fenerbahçe'ye mi vermek istiyorsunuz? Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopmak üzere olan Fenerbahçe'ye Türkiye Kupası'nı vererek mi avutacaksınız. Lale Orta ve hakemlerine bunu soruyoruz"