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GS TV spikeri Ebru Gürsoy canlı yayında çılgına döndü! "Kupayı Fenerbahçe'ye mi vermek istiyorsunuz?"

06.04.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e 3-2 mağlup Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray'ın aldığı bu beklenmedik yenilginin yankıları sürerken, karşılaşmanın ardından GS TV spikeri Ebru Gürsoy canlı yayında adeta çıldırdı. İşte detaylar...

Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup olarak kupaya sürpriz bir şekilde çeyrek finalde veda etmesinin yankıları sürüyor.

ÇILGINA DÖNDÜ

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Karşılaşmada birçok tartışmalı pozisyon yaşanırken, Sarı-Kırmızılılar'ın karşılaşmanın son düdüğünün ardından kulüp televizyonunda yapılan canlı yayında Ebru Gürsoy adeta çılgına döndü.

Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam'a büyük tepki gösteren "Kupayı Fenerbahçe'ye mi vermek istiyorsunuz? Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopmak üzere olan Fenerbahçe'ye Türkiye Kupası'nı vererek mi avutacaksınız." ifadelerini kullandı.

İŞTE O SÖZLER...

"BU TAKIM ŞAMPİYON OLACAK" 

"BU TAKIM ŞAMPİYON OLACAK" 

"Galatasaray'a karşı yapılan oyun Türkiye Kupası'na da sıçradı ve Galatasaray'ın elenmesiyle noktalandı ama ligde durduramayacaksınız. Yönetimiyle, başkanıyla, taraftarıyla bu takım şampiyon olacak"

"KUPAYI F.BAHÇE'YE Mİ VERMEK İSTİYORSUNUZ"

"KUPAYI F.BAHÇE'YE Mİ VERMEK İSTİYORSUNUZ"

"VAR, Galatasaray maçlarında devreye girmiyordu bu maçta bir anda ortaya çıktı ve aleyhine çalıştı. İki gol iptal edildi, iki top direğe takıldı. Trabzonspor dün elendi, bugün Galatasaray elendi. Kupayı Fenerbahçe'ye mi vermek istiyorsunuz? Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopmak üzere olan Fenerbahçe'ye Türkiye Kupası'nı vererek mi avutacaksınız. Lale Orta ve hakemlerine bunu soruyoruz"

"LİGİ KAZANAMAYINCA KUPAYI ALSIN DEDİLER" 

"LİGİ KAZANAMAYINCA KUPAYI ALSIN DEDİLER" 

"Lale Orta ve çocukları, Lale Orta ve hakemleri Fenerbahçe ligi kazanamadı, Türkiye Kupası'nı onlara verelim dediler herhalde."

"BELÖZOĞLU'NUN ATILMASI MİZANSENDİ" 

"BELÖZOĞLU'NUN ATILMASI MİZANSENDİ" 

"Başakşehir'in bu maçta ittirildiğini, Emre Belözoğlu'nun atılmasının da tamamen makyaj olduğunu düşünüyorum. Bu bir mizansendi, formaliteydi"

"AMAÇ DİZGİNLERİ BAŞAKŞEHİR'E VERMEKTİ" 

"AMAÇ DİZGİNLERİ BAŞAKŞEHİR'E VERMEKTİ" 

"Zaten 5. dakikada Kerem'in golünün ofsayt çıktıktan sonra dizginleri alıp Başakşehir'e vermekti amaç. Mertens'in eli bahanesiyle kalçasına çarpan topa el kararı verildi."

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