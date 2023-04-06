GS TV spikeri Ebru Gürsoy canlı yayında çılgına döndü! "Kupayı Fenerbahçe'ye mi vermek istiyorsunuz?"

Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup olarak kupaya sürpriz bir şekilde çeyrek finalde veda etmesinin yankıları sürüyor.
Karşılaşmada birçok tartışmalı pozisyon yaşanırken, Sarı-Kırmızılılar'ın karşılaşmanın son düdüğünün ardından kulüp televizyonunda yapılan canlı yayında Ebru Gürsoy adeta çılgına döndü.
Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam'a büyük tepki gösteren "Kupayı Fenerbahçe'ye mi vermek istiyorsunuz? Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopmak üzere olan Fenerbahçe'ye Türkiye Kupası'nı vererek mi avutacaksınız." ifadelerini kullandı.
"Galatasaray'a karşı yapılan oyun Türkiye Kupası'na da sıçradı ve Galatasaray'ın elenmesiyle noktalandı ama ligde durduramayacaksınız. Yönetimiyle, başkanıyla, taraftarıyla bu takım şampiyon olacak"
"VAR, Galatasaray maçlarında devreye girmiyordu bu maçta bir anda ortaya çıktı ve aleyhine çalıştı. İki gol iptal edildi, iki top direğe takıldı. Trabzonspor dün elendi, bugün Galatasaray elendi. Kupayı Fenerbahçe'ye mi vermek istiyorsunuz? Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopmak üzere olan Fenerbahçe'ye Türkiye Kupası'nı vererek mi avutacaksınız. Lale Orta ve hakemlerine bunu soruyoruz"
"Lale Orta ve çocukları, Lale Orta ve hakemleri Fenerbahçe ligi kazanamadı, Türkiye Kupası'nı onlara verelim dediler herhalde."
"Başakşehir'in bu maçta ittirildiğini, Emre Belözoğlu'nun atılmasının da tamamen makyaj olduğunu düşünüyorum. Bu bir mizansendi, formaliteydi"
"Zaten 5. dakikada Kerem'in golünün ofsayt çıktıktan sonra dizginleri alıp Başakşehir'e vermekti amaç. Mertens'in eli bahanesiyle kalçasına çarpan topa el kararı verildi."