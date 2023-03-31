Güdük Necmi olarak hafızalara kazındı! Türk sinemasının gülen yüzü Halit Akçatepe vefatının 6. yılında unutulmadı...

Türk sinemasının usta ismi Halit Akçatepe "Hababam Sınıfı" filmlerindeki "Paşa Nuri" tiplemesiyle tanınan Sıtkı Akçatepe ile Yeşilçam filmlerinde "anne" rolünü başarıyla üstlenen Leman Akçatepe'nin oğlu olarak 1 Ocak 1938'de İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğa henüz 5 yaşındayken "Nasreddin Hoca Düğünde" filminde rol alarak adım atan Akçatepe, daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümüne başladı ve 15 yaşına kadar 40'a yakın yapımda oyuncu olarak görev aldı.
Başarılı oyuncu, Yeşilköy Pansiyonlu İlkokulu, Refik Halit Karay Mektebi ve Saint Benoit Fransız Lisesinde eğitim gördü. Bir yıl Sultanahmet İktisat ve Ticaret Akademisinde okuduktan sonra askere gitti. Akçatepe, vatani görevini yedek subay olarak 1959'da Ankara'da yaptı. Hukuk fakültesinde 2 sene eğitim aldıktan sonra, derslere girmek yerine, üniversitenin talebe birliğinde gençlik tiyatrosuna yazılan sanatçı, birçok oyunda amatör oyuncu olarak rol aldı.Muammer Karaca Tiyatrosunun oyuncu kadrosuna giren oyuncu, aynı yıllarda edebiyat fakültesinin sosyal antropoloji bölümüne başladı.
Halit Akçatepe, profesyonel tiyatro oyunculuğuna 1960'ta Oda Tiyatrosu'nda "Sel" adlı piyesle başladı. Devekuşu Kabare'de Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kemal Sunal ile çalıştı.
Memduh Ün'ün yönettiği 1971 yapımı "Üç Arkadaş" filminde Kadir İnanır ve Hülya Koçyiğit ile oynayan sanatçı, aynı dönem Ertem Eğilmez'le tanıştı. Akçatepe, "Beyoğlu Güzeli", "Üç Sevgili", "Sev Kardeşim", "Tatlı Dillim", "Köyden İndim Şehre", "Mavi Boncuk" ve "Ah Nerede" filmlerinde oynadığı rollerle seyircinin beğenisini kazandı.
Umur Bugay'ın senaryosunu yazdığı, Rıfat Ilgaz'ın romanından uyarlanan 1975 yapımı "Hababam Sınıfı" filminde "Güdük Necmi" karakterini oynayan Akçatepe, daha sonra Arzu Film'den ayrılarak, Genco Erkal'ın Dostlar Tiyatrosu'na başladı. Halit Akçatepe, 1990'lı yıllardan itibaren, "Şaban Askerde", "Kaygısızlar", "Yazlıkçılar" ve "Bizimkiler" adlı televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı.
Sanatçı, 2011'de Mehmet Dinler, Tuncel Kurtiz, Perran Kutman ve Engin Çağlar ile "Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne değer görüldü. "Babam Sınıfta Kaldı" televizyon dizisinde ve "Karaman'ın Koyunu" adlı sinema filminde de yer alan sanatçı, "Şaban Pabucu Yarım", "Gurbetçi Şaban" ve "Şoför Memet" filmlerinin senaryolarını kaleme aldı.