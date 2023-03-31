Güdük Necmi olarak hafızalara kazındı! Türk sinemasının gülen yüzü Halit Akçatepe vefatının 6. yılında unutulmadı...

1960 YILINDA OYUNCULUĞA BAŞLADI

Başarılı oyuncu, Yeşilköy Pansiyonlu İlkokulu, Refik Halit Karay Mektebi ve Saint Benoit Fransız Lisesinde eğitim gördü. Bir yıl Sultanahmet İktisat ve Ticaret Akademisinde okuduktan sonra askere gitti. Akçatepe, vatani görevini yedek subay olarak 1959'da Ankara'da yaptı. Hukuk fakültesinde 2 sene eğitim aldıktan sonra, derslere girmek yerine, üniversitenin talebe birliğinde gençlik tiyatrosuna yazılan sanatçı, birçok oyunda amatör oyuncu olarak rol aldı.Muammer Karaca Tiyatrosunun oyuncu kadrosuna giren oyuncu, aynı yıllarda edebiyat fakültesinin sosyal antropoloji bölümüne başladı.