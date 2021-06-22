Gülben Ergen yatak odasından paylaştı! Bakan bir daha baktı

Şarkıcılık kariyeri dışında rol aldığı Gülben, Dadı, Hürrem Sultan, Fırat, Marziye gibi dizilerle oyunculuğunu ispatlayan Gülben Ergen sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında geliyor.
Gülben Ergen ayna karşısında şov yaptı
Gülben Ergen, yaptığı son paylaşımla takipçilerini çok şaşırttı. Mini şortlu ve ip askılı sabahlık takımıyla objektif karşısına geçen Gülben Ergen, adeta sosyal medyayı salladı.
Ayna karşısında çektiği videoyu Instagram'ın hikaye kısmında yayınlayan Gülben Ergen, düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Instagram hesabında oldukça iddialı bir paylaşımda bulundu.
Ünlü şarkıcı, mini şortlu ve ip askılı sabahlık takımıyla ayna karşısında çektiği bir videoyu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Düzgün fiziğiyle dikkat çeken şarkıcı için "Genç kızlara taş çıkartır", "Yıllar geçtikçe güzelleşiyor" yorumları yapıldı.
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