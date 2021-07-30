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Güldür Güldür İbrahim'i Rüştü Onur Atilla eşi ve çocuklarını paylaştı

30.07.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim karakteri ile Güldür Güldür programında sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Rüştü Onur Atilla, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı da çok konuşulan konular arasına girdi. Başarılı oyuncu sosyal medya paylaşımları ile de dikkat çekerken, ailesiyle yaptığı paylaşım çok sayıda beğeni aldı.

Güldür Güldür İbrahim karakterine hayat veren Rüştü Onur Atilla son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

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Lise aşkıyla evlenen Rüştü Onur Atilla, eşi ve çocuklarıyla kamuoyundan uzak bir hayat sürüyor.

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Çift kısa bir süre önce 2. çocuklarını sağlıkla kucaklarına almıştı.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Erkan Petekkaya ve oğlu Cano.
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Güldür Güldür
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