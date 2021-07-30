Güldür Güldür İbrahim'i Rüştü Onur Atilla eşi ve çocuklarını paylaştı

Güldür Güldür İbrahim karakterine hayat veren Rüştü Onur Atilla son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
Lise aşkıyla evlenen Rüştü Onur Atilla, eşi ve çocuklarıyla kamuoyundan uzak bir hayat sürüyor.
Çift kısa bir süre önce 2. çocuklarını sağlıkla kucaklarına almıştı.
ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Erkan Petekkaya ve oğlu Cano.
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