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  4. Güldür Güldür’ün Naime’si Ecem Erkek annesini paylaştı benzerlikleri çok konuşuldu

Güldür Güldür’ün Naime’si Ecem Erkek annesini paylaştı benzerlikleri çok konuşuldu

16.07.2021 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür programında canlandırdığı Naime karakteriyle adını duyuran başarılı oyuncu Ecem Erkek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. 31 yaşındaki ünlü oyuncu, annesi ile verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında takipçileriyle paylaştı.

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Naime karakteriyle kendine hayran bırakan Ecem Erkek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Ecem Erkek, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla programdan ayrıldığını açıklayarak sevenlerini üzmüştü.

ANNESİYLE BENZERLİĞİ ŞAŞIRTTI

Güldür Güldür Show'da canlandırıldığı Naime karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Ecem Erkek, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla programdan ayrıldığını duyurmuştu.
Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken 31 yaşındaki oyuncu, şimdi ise Instagram'ın hikaye kısmında yayınladığı fotoğrafla gündeme geldi.
Ecem Erkek, annesi ile balkon sefası yaptığı sırada çektiği selfieyi Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü oyuncunun "Anacık" notunu düştüğü paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.
Anne-kızın benzerliği ise sosyal medyaya damga vurdu. Sosyal medya kullanıcıları, Ecem Erkek ve annesi için Annesinin kopyası", "Hık demiş burnundan düşmüş" yorumlarında bulundu.
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Güldür Güldür Ecem Erkek
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