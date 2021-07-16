Güldür Güldür’ün Naime’si Ecem Erkek annesini paylaştı benzerlikleri çok konuşuldu

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Naime karakteriyle kendine hayran bırakan Ecem Erkek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Ecem Erkek, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla programdan ayrıldığını açıklayarak sevenlerini üzmüştü.

ANNESİYLE BENZERLİĞİ ŞAŞIRTTI

Güldür Güldür Show'da canlandırıldığı Naime karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Ecem Erkek, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla programdan ayrıldığını duyurmuştu.

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken 31 yaşındaki oyuncu, şimdi ise Instagram'ın hikaye kısmında yayınladığı fotoğrafla gündeme geldi.

Ecem Erkek, annesi ile balkon sefası yaptığı sırada çektiği selfieyi Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü oyuncunun "Anacık" notunu düştüğü paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.