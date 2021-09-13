Gülşah Saraçoğlu kasığına kadar yırtmaçlı elbisesi ile düğüne damga vurdu!

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Gülşah Saraçoğlu'nun kasığına kadar yırtmaçlı elbisesi dikkat çekti.

KASIĞINA KADAR YIRTMAÇLI ELBİSESİYLE DÜĞÜNE DAMGA VURDU

Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Gülşah Saraçoğlu, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Her yaptığı paylaşımı olay olan Saraçoğlu, her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Ünlü modacının yaptığı paylaşımlar sosyal medyada ilgi odağı haline geldi. Instagram'dan yaptığı son paylaşım ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adından söz ettiren Gülşah Saraçoğlu'nun katıldığı bir düğünde giydiği derin yırtmaçlı iddialı elbisesi geceye damga vurdu.