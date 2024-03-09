Gülşen bu defa şaşırttı! Davet tarzı sosyal medyayı salladı! Bakın kime benzetildi

Dillere pelesenk olan şarkıları, iddialı kostümleri ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan Gülşen bu defa herkesi şaşırttı.
GÖRENLER İNANAMADI
Beşiktaş Kulübü, Kadınlar Günü'ne özel bir etkinlik düzenledi ve birçok ismi bu etkinlikte konuk etti. Ömür Gedik ve Gülşen'in boy gösterdiği davette Gülşen'in tarzı sosyal medyayı salladı.
KOMBİNİ OLAY OLDU
Konuşmacı olduğu etkinliğe siyah pantolon ve ceket takımı ile katılan Gülşen kombinini siyah çerçeveli gözlükleri ile tamamladı.
Pembe saçları ve siyah beyaz kombini ile çok beğenilen Gülşen tarzı bu tarzı ile 'Aysel Gürel'e' benzetildi.
Gülşen'in tarzına sosyal medyada; 'Aynı Aysel Gürel', 'Uzun zaman sonra böyle görmek şaşırttı', 'Gülşen'e ne olmuş böyle?', 'Bu Gülşen olamaz', 'Sahne kıyafeti dışında tanıyamadım' gibi yorumlar yapıldı.