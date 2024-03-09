MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sakla Beni'nin İncila'sı Cemre Baysel davet tarzıyla gündem oldu! 'Şık ve güzel'

Sakla Beni'nin İncila'sı Cemre Baysel davet tarzıyla gündem oldu! 'Şık ve güzel'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.03.2024 09:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde başrolünü Uraz Kaygılaroğlu ve Asude Kalebek ile paylaştığı Sakla Beni dizisinde hayat verdiği 'İncila' karakteri ile adından söz ettiren Cemre Baysel Çağla Şıkel'in sunuculuğunu üstlendiği 'Geleceğin Güçlü Kadınları' etkinliğinde boy gösterdi. Baysel siyah elbisesi ile takipçilerinden tam not aldı.

Sevilen dizi Sakla Beni'de canlandırdığı İncila karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Cemre Baysel başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

İmam nikahı kıyıp tesettüre girdi! O sahneye yorum yağdı İmam nikahı kıyıp tesettüre girdi! O sahneye yorum yağdı

Keşfet

TARZINA BEĞENİ YAĞDI

Zaman zaman sosyal medya hesabından da paylaşımlar yapan Cemre Baysel bu defa 'Geleceğin Güçlü Kadınları' etkinliğine katıldı.
Davet tarzıyla çok beğenilen ünlü isim gecede siyah tülden elbisesiyle boy gösterdi.
Işıltılı elbisesiyle geceye damga vuran Cemre Baysel gold takıları ile çok beğenildi.

YORUM YAĞDI

YORUM YAĞDI
Ünlü ismin geceden pozlarına; 'Şık ve güzelsin', 'Bu güzelliğin şaka mı?', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.
Cemre Baysel 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Baysel Ege Üniversitesi’nde sanat eğitimi aldı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Cemre Baysel Sakla Beni dizisi Oyuncu ünlü oyuncu ele karakteri kadınları
En Çok Okunan Haberler
Kimi memur kimi polis! Kod adı: Victoria... MOSSAD ajanlarının gizemli banka hesapları deşifre edildi

Kimi memur kimi polis! Kod adı: Victoria... MOSSAD ajanlarının gizemli banka hesapları deşifre edildi

Altın fiyatları Kapalıçarşı’yı karıştırdı

Altın fiyatları Kapalıçarşı’yı karıştırdı

''Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi oyuncu''

''Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi oyuncu''

İmam nikahı kıyıp tesettüre girdi! O sahneye yorum yağdı

İmam nikahı kıyıp tesettüre girdi! O sahneye yorum yağdı

Erkek arkadaşının ilişkisini iş dosyasında keşfetti! Yasak aşkı gizli klasör ele verdi

Erkek arkadaşının ilişkisini iş dosyasında keşfetti! Yasak aşkı gizli klasör ele verdi

Ana Haber'de Demet Evgar sürprizi! Ayakta alkışlandı

Ana Haber'de Demet Evgar sürprizi! Ayakta alkışlandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.