Sakla Beni'nin İncila'sı Cemre Baysel davet tarzıyla gündem oldu! 'Şık ve güzel'

Zaman zaman sosyal medya hesabından da paylaşımlar yapan Cemre Baysel bu defa 'Geleceğin Güçlü Kadınları' etkinliğine katıldı.

Işıltılı elbisesiyle geceye damga vuran Cemre Baysel gold takıları ile çok beğenildi.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin geceden pozlarına; 'Şık ve güzelsin', 'Bu güzelliğin şaka mı?', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.