Sakla Beni'nin İncila'sı Cemre Baysel davet tarzıyla gündem oldu! 'Şık ve güzel'

Sevilen dizi Sakla Beni'de canlandırdığı İncila karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Cemre Baysel başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.
TARZINA BEĞENİ YAĞDI
Zaman zaman sosyal medya hesabından da paylaşımlar yapan Cemre Baysel bu defa 'Geleceğin Güçlü Kadınları' etkinliğine katıldı.
Davet tarzıyla çok beğenilen ünlü isim gecede siyah tülden elbisesiyle boy gösterdi.
Işıltılı elbisesiyle geceye damga vuran Cemre Baysel gold takıları ile çok beğenildi.
YORUM YAĞDI
Ünlü ismin geceden pozlarına; 'Şık ve güzelsin', 'Bu güzelliğin şaka mı?', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.
Cemre Baysel 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Baysel Ege Üniversitesi’nde sanat eğitimi aldı.