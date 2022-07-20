GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Baklalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 hava aracı ve çok sayıda arazöz sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ
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