YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

04.07.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Etler Mahallesi Hapılar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yeri ile seralara yakın alandaki yangına 2 helikopter ve bir uçakla havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale edildi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alınan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Ekipler, yanan alanda soğutma çalışmalarına başladı.

GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Serik

Antalya Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:52
Sabah
05:36
Öğle
13:07
İkindi
16:57
Akşam
20:27
Yatsı
22:04
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.