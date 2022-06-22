GÜNCELLEME - Konya'da kocasını öldürdüğü öne sürülen kadın hakkında tahliye kararı

Beyşehir ilçesinde kocasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan kadın, ilk duruşmada tahliye edildi.

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Fatma K, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen Fatma K, maktul eşinin eve her zaman alkollü geldiğini, çocuklarına ve kendisine eziyet ettiğini öne sürdü.

Olay günü de maktulün eve alkollü şekilde geldiğini, çocuğunu darbedip küfürler ettiğini öne süren Fatma K, "Kendisi, doktordan temin edilen renkli, uyuşturucuya benzer haplar kullanıyordu. Hap almak için para bulmamı istedi, ben de paramın olmadığını söyleyince bana vurdu. Bana yumruk ve tokatlarla saldırdı, dişlerim kırıldı. Bize eşimin ailesi bakıyordu, ben de çalışmıyordum." ifadesini kullandı.

Olay öncesinde de eşinden sık sık eziyet gördüğünü aktaran Fatma K, maktulün olay günü kendisinden sonra çocuklarına saldırdığını, işkence ettiğini söyledi.

Evde bir arbede halinin yaşandığına değinen Fatma K. "Rastgele hepimize tekme tokat atıyordu. Sokak kapısına doğru geldiğinde yandaki mutfak kapısı açıktı. Kızım H.K'nin boğazına daha önce bıçak dayadığı için korktum. Mutfaktaki bıçağa bakınca, kızıma bir şey yapacak korkusuyla bıçağı ondan önce aldım. Üzerime doğru geldi. Bu sırada kızıma da hem saçından tutuyor, hem de vuruyordu." diye konuştu.

Fatma K, kızını maktulün elinden kurtarmaya çalışırken arbede esnasında elindeki bıçağın maktule denk geldiğini görmediğini, öldürme kastıyla hareket etmediğini savundu.

Tutuklu sanık, 24 yıllık evlilikleri boyunca eşinden sürekli işkence gördüğünü bildirdi.

- Maktulün babası gelinini savundu, şikayetçi olmadı

Çiftin oğlu da annesinden şikayetçi olmadığını, babasının sürekli kendilerine eziyet ettiğini, dövdüğünü anlattı.

Maktulün babası Ferruh K. ise maktul ve sanığın üst katında yaşadığını, olay günü oğlu olan maktulün eve alkollü halde geldiğini gördüğünü dile getirdi.

Ferruh K, eve gelirken kendisine sövdüğünü belirttiği maktulün herkesle kavga eden bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Ferruh K, "Şikayetçi değilim. Fatma melaike gibi insandır ama oğlum her kötülüğü yapardı. Fatma sinek dahi öldüremez. Bu olay istemeyerek olmuştur. Oğlumun eve gelirken gördüğüm hali sarhoş bir haldi. Kapının ziline basmadı, ayağıyla vurdu. Ben evdeyken yukarıya gelen sesler oğlumun küfür sesiydi, 'Döveceğim, keseceğim' şeklinde sözler de söylüyordu." ifadesini kullandı.

Duruşmada ifade veren diğer tanıklar da maktulün alkol sorunu yaşadığını, ailesine kötü davrandığını bildirdi.

Mahkeme heyeti, Fatma K'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Fatma K'ye destek için Seydişehir Adliyesi önünde toplanan, ellerinde, "Şiddet kurbanı oldu, kader kurbanı olmasın", "Suçsuz gelinimi çıkarın" pankartları taşıyan Beyşehirli kadınlar, tahliye haberinin sevincini yaşadı.

- "Ben çıkamayacağımı sanıyordum"

Fatma K, cezaevinden tahliyesinin ardından Beyşehir'deki evinin önünde çocukları, ailesi, komşuları ve kendisine duruşma aşamasında da destek veren bir grup kadın tarafından karşılandı.

Gazetecilere tahliye olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Fatma K, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Ben çıkamayacağımı sanıyordum. Çocuklarıma, komşularıma kavuştum." dedi.

Avukatı Şefika Doğan ise müvekkilinin ilk duruşmada serbest bırakılmasıyla ilgili olarak Fatma K'nin tutuksuz olarak yargılanmaya devam edeceğini, sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Fatma K, 4 Ocak'ta eşi Mustafa K'yi (48) ekmek bıçağıyla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.