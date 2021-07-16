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Günümüzde herkesin kullandığı eşyaların ilk hallerinin nasıl olduğunu hiç düşündünüz mü?

16.07.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelişen dünya düzeniyle beraber teknolojinin yansımaları kullandığımız eşyalarda da kendisini göstermeye başladı. Ancak günlük hayatımızda kullandığımız pek çok eşyanın geçmişi eski çağlara kadar uzanıyor. Sizler için gündelik nesnelerin ilk hallerini araştırdık.

Bir çoğunun yakın bir zaman diliminde keşfedildiğini düşündüğünüz eşyaların geçmişi aslında binlerce yıl öncesine dayanıyor. Ancak teknolojik gelişmelerle birlikte aslında ilk hallerinden oldukça farklı bir görünüme sahip oldukları da bilinen bir gerçektir.

DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİĞİNİZ İLK HALLERİ

EN ESKİ AYAKKABI (5500 YAŞINDA)

EN ESKİ AYAKKABI (5500 YAŞINDA)
Günümüzda ayakkabı olmadan bir yere gitmek mümkün değildir. Bu yakkabi 5.500 yıllık inek derisi moccasin, çimen ve kuru koyun gübresi ile korunan Ermenistan’daki bir mağarada bulundu. Diğer eşi bulunamadı.

EN ESKİ ÇORAPLAR (1500 YAŞINDA)

EN ESKİ ÇORAPLAR (1500 YAŞINDA)
Yünlü çorapları anneane ve babaanne evlerinde mutlaka görmüşsünüzdür. El emeği göz nuru olarak örülen çoraplar 20 yıl öncesinde kış aylarının vazgeçilmez parçasıydı. Dünyanın en eski çorapları olarak bilinin bu ürün M.S. 300 ile 499 yılları arasında örüldü. 19. yüzyılda bulundu.

EN ESKİ GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ (800 YAŞINDA)

EN ESKİ GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ (800 YAŞINDA)
Yaz mevsimiyle beraber aksesuar olarak da kullanılan ve göz sağlığını koruyan en önemli parça güneş gözlüklerinin 800 yıllık tarihi var. Dünyanın en eski güneş gözlüğü, Kanada’da bulunan Baffin Adası’nda keşfedildi. Karın göze yansıdığı güneş ışınları azaltmak için tasarlanmış kar gözlüğü idi.

EN ESKİ PANTOLON (3300 YAŞINDA)

EN ESKİ PANTOLON (3300 YAŞINDA)
Gardırobunuzda bulunan ve onlarca kez değişik üstlerle kombinlediğiniz pantolonların tarihi de binlerce yıl öncesine kadar uzanıyor. Dünyadaki en eski pantolon 3300 yaşında ve Batı Çin’de bulundu.

EN ESKİ SAKIZ (5000 YAŞINDA)

EN ESKİ SAKIZ (5000 YAŞINDA)
Finlandiya’daki bu sakız az 5.000 yıl önce çiğnendi. Sakız, huş ağacı kabuğundan oluşur ve büyük olasılıkla ağız enfeksiyonlarını iyileştirmek veya tutkal olarak kullanılmıştı.
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