Günümüzde herkesin kullandığı eşyaların ilk hallerinin nasıl olduğunu hiç düşündünüz mü?

Bir çoğunun yakın bir zaman diliminde keşfedildiğini düşündüğünüz eşyaların geçmişi aslında binlerce yıl öncesine dayanıyor. Ancak teknolojik gelişmelerle birlikte aslında ilk hallerinden oldukça farklı bir görünüme sahip oldukları da bilinen bir gerçektir.

DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİĞİNİZ İLK HALLERİ

EN ESKİ AYAKKABI (5500 YAŞINDA) Günümüzda ayakkabı olmadan bir yere gitmek mümkün değildir. Bu yakkabi 5.500 yıllık inek derisi moccasin, çimen ve kuru koyun gübresi ile korunan Ermenistan’daki bir mağarada bulundu. Diğer eşi bulunamadı.

EN ESKİ ÇORAPLAR (1500 YAŞINDA) Yünlü çorapları anneane ve babaanne evlerinde mutlaka görmüşsünüzdür. El emeği göz nuru olarak örülen çoraplar 20 yıl öncesinde kış aylarının vazgeçilmez parçasıydı. Dünyanın en eski çorapları olarak bilinin bu ürün M.S. 300 ile 499 yılları arasında örüldü. 19. yüzyılda bulundu.

EN ESKİ GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ (800 YAŞINDA) Yaz mevsimiyle beraber aksesuar olarak da kullanılan ve göz sağlığını koruyan en önemli parça güneş gözlüklerinin 800 yıllık tarihi var. Dünyanın en eski güneş gözlüğü, Kanada’da bulunan Baffin Adası’nda keşfedildi. Karın göze yansıdığı güneş ışınları azaltmak için tasarlanmış kar gözlüğü idi.

EN ESKİ PANTOLON (3300 YAŞINDA) Gardırobunuzda bulunan ve onlarca kez değişik üstlerle kombinlediğiniz pantolonların tarihi de binlerce yıl öncesine kadar uzanıyor. Dünyadaki en eski pantolon 3300 yaşında ve Batı Çin’de bulundu.