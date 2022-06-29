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Gurbetçiler Türkiye'ye özlemle giriyor

29.06.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'dan gelen Trabzonlu Öztürk: - "Türk bayrağını görünce insanın içinde bir kaynama oluyor, pırpır ediyor insanın içi. Yani insan sevgilisini görünce, aşığını görünce... Aynen öyle bir sevgi oluyor. Kendi vatanımız bambaşka"

EDİRNE (AA) - Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini geçirmek üzere anavatana gelmeye devam eden gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor.

Gurbetçiler, yurda girişte Türk bayrağını görünce duygulanıyor. Heyecan ve sevinçle memleketlerinin yolunu tutan gurbetçiler, baba ocağında sevdikleriyle hasret gideriyor.

Almanya'dan gelen Ali Osman Öztürk, AA muhabirine, anavatana gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Tatilini Trabzon'da sevdikleri ve akrabalarıyla geçireceğini anlatan Öztürk, yaklaşık 4 hafta kaldıktan sonra tekrar Almanya'ya döneceğini dile getirdi.

Kapıkule'ye girişte Türk bayrağını görünce duygulandıklarını belirten Öztürk, "Türk bayrağını görünce insanın içinde bir kaynama oluyor, pırpır ediyor insanın içi. Yani insan sevgilisini görünce, aşığını görünce... Aynen öyle bir sevgi oluyor. Kendi vatanımız bambaşka. Vatana gelmek çok güzel bir duydu." dedi.

Fransa'dan gelen Vedat Gördük ise izin yapmak ve Kurban Bayramı'nda ailesinin yanında olmak için Türkiye'ye geldiğini ifade etti.

Uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından ülkeye giriş yaptıklarını anlatan Gördük, "Ülkemize izin yapmak için geldik. Ülkemize girince tüm yorgunluğumuz gidiyor. İnsanın tek özlemi doğduğu büyüdüğü memleketidir." diye konuştu.

Gurbetçiler Türkiye'ye özlemle giriyor

- Almanya'dan gelen Trabzonlu Öztürk: - "Türk bayrağını görünce insanın içinde bir kaynama oluyor, pırpır ediyor insanın içi. Yani insan sevgilisini görünce, aşığını görünce... Aynen öyle bir sevgi oluyor. Kendi vatanımız bambaşka"

Gurbetçiler Türkiye'ye özlemle giriyor

Gurbetçiler Türkiye'ye özlemle giriyor

Gurbetçiler Türkiye'ye özlemle giriyor

Gurbetçiler Türkiye'ye özlemle giriyor

Gurbetçiler Türkiye'ye özlemle giriyor

Gurbetçiler Türkiye'ye özlemle giriyor

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