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  4. Güzelliğiyle göz dolduran 23 yaşındaki milyoner anlattı! Köpeklerinin bile kendilerine ait birer odası var

Güzelliğiyle göz dolduran 23 yaşındaki milyoner anlattı! Köpeklerinin bile kendilerine ait birer odası var

08.09.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hiçbir şeyi olmadan, büyük sıkıntılar içinde büyüyen genç bir kadın olan Linsey Donovan, 19 yaşında milyoner olması üzerine manşetlerde boy göstermişti. Güzelliğiyle de dikkat çeken ve şimdi 23 yaşında olan genç milyoner, lüks yaşantısının detaylarını anlattı.

Linsey, ABD'nin Maryland bölgesinde çok parası olmadan büyüdü ama sonra 18 yaşında Florida'ya taşındığında her şey değişti. Genç milyoner, sosyal medyada modellik yapmaya başladı ve şimdi serveti göz kamaştırıcı bir meblağa ulaştı.

KENDİNİ ŞIMARTMAYI SEVİYOR

KENDİNİ ŞIMARTMAYI SEVİYOR
Şu anda dört mülkü olan ve emlak mülkü 7 milyon doların üzerinde olan genç kadın, parasını akıllıca harcamanın yanı sıra, kendini şımartmayı da sevdiğini ve ihmal etmediğini açıkladı.

ARABALARA MERAKLI

ARABALARA MERAKLI
Linsey, 391.000 sterlinlik bir araba koleksiyonuna sahip olduğunu ve parasının çoğunu gayrimenkul, makyaj ve kıyafet gibi şeyler için harcadığını söyledi.

BİR GÜNDE EN FAZLA 450.000 DOLAR HARCAMIŞ

BİR GÜNDE EN FAZLA 450.000 DOLAR HARCAMIŞ
Bir günde en fazla 450.000 dolar harcadığını söyleyen Linsey, en abartılı alışverişlerinin 19 yaşında satın aldığı yüzbinlerce doğar değerindeki Mercedes'i ve 20 yaşındayken satın aldığı, içinde atı, havuzu ve köpekleri için yatak odası olan bir çiftlikte evi olduğunu söyledi.

GÖLDEKİ EN BÜYÜK EV ONUN

GÖLDEKİ EN BÜYÜK EV ONUN
Linsey "Bütün göldeki en büyük eve sahibim. Göl kenarındaki yüksek tavanlı bu güzel eve her gün giren bir prenses gibi hissediyorum. Burada gün batımı muhteşem, köpeklerimi havuzda ve büyük, pembe Barbie yatak odamda görmeyi seviyorum.'' diye anlattı. Ancak yine de evini iki katı büyüklüğünde bir mülke yükseltmek istiyor.

''FİNANSAL ÖZGÜRLÜK HARİKA''

''FİNANSAL ÖZGÜRLÜK HARİKA''
Lüks yaşam tarzı hakkında konuşan Linsey ayrıca, "İstediğim her şeyi alabilmek ve fiyat konusunda endişelenmemek gerçekten iyi hissettiriyor. Bu durumu hala anlıyorum ama daha fazla finansal özgürlüğe sahip olmak gerçekten harika." dedi.
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Anahtar Kelimeler:
milyoner
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