Güzelliğiyle göz dolduran 23 yaşındaki milyoner anlattı! Köpeklerinin bile kendilerine ait birer odası var

Linsey, ABD'nin Maryland bölgesinde çok parası olmadan büyüdü ama sonra 18 yaşında Florida'ya taşındığında her şey değişti. Genç milyoner, sosyal medyada modellik yapmaya başladı ve şimdi serveti göz kamaştırıcı bir meblağa ulaştı.

KENDİNİ ŞIMARTMAYI SEVİYOR Şu anda dört mülkü olan ve emlak mülkü 7 milyon doların üzerinde olan genç kadın, parasını akıllıca harcamanın yanı sıra, kendini şımartmayı da sevdiğini ve ihmal etmediğini açıkladı.

ARABALARA MERAKLI Linsey, 391.000 sterlinlik bir araba koleksiyonuna sahip olduğunu ve parasının çoğunu gayrimenkul, makyaj ve kıyafet gibi şeyler için harcadığını söyledi.

BİR GÜNDE EN FAZLA 450.000 DOLAR HARCAMIŞ Bir günde en fazla 450.000 dolar harcadığını söyleyen Linsey, en abartılı alışverişlerinin 19 yaşında satın aldığı yüzbinlerce doğar değerindeki Mercedes'i ve 20 yaşındayken satın aldığı, içinde atı, havuzu ve köpekleri için yatak odası olan bir çiftlikte evi olduğunu söyledi.

GÖLDEKİ EN BÜYÜK EV ONUN Linsey "Bütün göldeki en büyük eve sahibim. Göl kenarındaki yüksek tavanlı bu güzel eve her gün giren bir prenses gibi hissediyorum. Burada gün batımı muhteşem, köpeklerimi havuzda ve büyük, pembe Barbie yatak odamda görmeyi seviyorum.'' diye anlattı. Ancak yine de evini iki katı büyüklüğünde bir mülke yükseltmek istiyor.



