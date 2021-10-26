Güzelliğiyle Pehlivan'ın kalbini çalmıştı! Survivor'un seksi yarışmacısı İlayda Şeker, cesur pozlarıyla ortalığı kasıp kavuruyor!

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, adadan döndükten sonra, ailesiyle sorun yaşayan nişanlısı Gamze Atakan ile yollarını ayırmıştı. Balaban'ın adı, İlayda Şeker ile aşk dedikodularına karışmış, çiftin bir gece kulübünde el ele görüntülenmesi, büyük şaşkınlık yaratmıştı. İsmail Balaban ile sık sık bir araya gelen İlayda Şeker, iddialı paylaşımlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor.