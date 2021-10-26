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  4. Güzelliğiyle Pehlivan'ın kalbini çalmıştı! Survivor'un seksi yarışmacısı İlayda Şeker, cesur pozlarıyla ortalığı kasıp kavuruyor!

Güzelliğiyle Pehlivan'ın kalbini çalmıştı! Survivor'un seksi yarışmacısı İlayda Şeker, cesur pozlarıyla ortalığı kasıp kavuruyor!

26.10.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 yarışmacılarından İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın, bir gece kulübünde el ele görüntülenmesi, görenleri şaşkına çevirmişti. İsmail Balaban'ın yanından bir an olsun ayrılmayan İlayda Şeker, ateşli pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, adadan döndükten sonra, ailesiyle sorun yaşayan nişanlısı Gamze Atakan ile yollarını ayırmıştı. Balaban'ın adı, İlayda Şeker ile aşk dedikodularına karışmış, çiftin bir gece kulübünde el ele görüntülenmesi, büyük şaşkınlık yaratmıştı. İsmail Balaban ile sık sık bir araya gelen İlayda Şeker, iddialı paylaşımlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor.

AÇILDIKÇA AÇILDI

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile aşk yaşadığı iddia edilen İlayda Şeker, cesur pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor.
1994 yılında Nevşehir'de doğan Şeker, 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir'de yaşamıştı.
Ailesi hala orda yaşayan Survivor eski yarışmacısı, Sakarya Üniversitesi'ni bitirmesinin ardından, İstanbul'a dedesinin yanına taşındı.
Survivor 2021'de yer aldıktan sonra tüm Türkiye'nin dikkatini çeken eski yarışmacı, renkli kişiliğiyle kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı.
Şimdilerde adı, Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'la aşk dedikodularına karışan Şeker, Balaban'ın yanından bir an olsun ayrılmıyor.
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Anahtar Kelimeler:
survivor İsmail Balaban
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