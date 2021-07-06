Gwen Stefani ile Blake Shelton evlendi! Gwen Stefani gelinliğiyle dikkat çekti

2015 yılından bu yana birlikte olan ünlü şarkıcı Gwen Stefani ile country müzik alanındaki çalışmalarıyla tanınan Blake Shelton evlendi. Çift, ABD Oklahoma'daki çiftliklerinde sadece çok yakın aile üyeleri ve arkadaşlarının katıldığı bir törenle hayatlarını birleştirdi. Gwen Stefani, törende çekilen fotoğrafları da sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı.

İŞTE DÜĞÜNDEN KARELER

İlk evliliğini Gavin Rossdale ile yapan ve ondan üç çocuk sahibi olan Gwen Stefani, törende biri klasik uzun ve kabarık duvaklı, diğeri mini etekli iki farklı gelinlik giydi. Stefani, aynı zamanda yakın dostu olan Vera Wang'ın imzasını taşıyan gelinlik tercih etti.

Stefani'nin gelinliğinin uzun duvağında da hem kendisinin hem de Blake Shelton'ın eski evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarına bir jest de vardı. Uzun duvakta Shelton ve Stefani'nin yanı sıra Gwen Stefani'nin ilk evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kingston James, Zuma Nesta ve Apollo Bowie'nin isimleri işlenmişti.

51 yaşındaki Stefani, törenin bir diger bölümünde mini etekli bir gelinlik giydi. Görünümünü beyaz renkli, işlemeli kovboy çizmeleri ile tamamladı.

Bu ikinci gelinliğin altına da file şeklinde çoraplar giydi ünlü şarkıcı. Stefani'nin, düğünü için tercih ettiği bu ikinci gelinlik de Vera Wang'ın imzasını taşıyor.