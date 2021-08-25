Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i şimdi ne yapıyor? Bambaşka bir mesleğe yöneldi: Son hali şaşırttı!

Hababam Sınıfı'nın çalışkan karakteri olarak akıllara kazınan Çalışkan Ahmet'i canlandıran Ahmet Sezerel'in geçirdiği değişim şaşırttı. Usta oyuncu şimdilerde ekranlardan uzakta sürdürdüğü mesleği ile hayatına devam ediyor.

HABABAM SINIFI ÇALIŞKAN AHMET'İN SON HALİ...

Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden Hababam Sınıfı'nda Çalışkan Ahmet karakterini canlandıran Ahmet Ali Sezerel'in son hali merak konusu oldu.

'HABABAM SINIFI UYANIYOR' İLE ÜNLENMİŞTİ "Hababam Sınıfı Uyanıyor" filmi ile ünlenen, daha sonra Aile Şerefi ve Gülen Gözler filmlerinde de rol alan usta oyuncu, şu anda 68 yaşında.

23 Temmuz 1953 doğumlu oyuncu sinemada oyunculuk, yönetmen, senarist ve yönetmen yardımcılığı gibi pek çok farklı görevde yer almıştı.

İŞLETMECİLİK YAPIYOR İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 23 Temmuz 1953 tarihinde dünyaya gelen oyuncunun çocukluk seneleri İstanbul'da geçmiştir. İlköğretim ve liseyi İstanbul'da, üniversiteyi ise Ankara'da okuyan başarılı isim daha sonra oyunculuğa yönelmiştir. 1982 yılında kurduğu Taksim Sanat Evi ile restoran işletmeciliğine adım atan Ahmet Sezerel, hâlen 1985 senesinde kurulmuş olan Torba Sanat Evi'ni işletmeye devam etmektedir.