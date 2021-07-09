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Hakan Altun kimdir? Hakan Altun kaç yaşında ve evli mi?

09.07.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanat camiasının başarılı isimlerinden biri olan Hakan Altun, gündemde kalmaya devam ediyor. Fantezi ve arabesk müziğin önde gelen başarılı isimlerinden biri olan Hakan Altun, şarkılarıyla birçok kişiyi derinden etkiliyor. Sesi ile büyüleyen Altun’un kim olduğu ve hayat hikayesi ise merak ediliyor. Peki Hakan Altun kimdir? Hakan Altun kaç yaşında?

Hakan Altun, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’ndan mezun olmuştur. 1998 kışında kendi ismini verdiği ilk albümünü çıkararak müzik piyasasına giriş yapan Hakan Altun, ilk albümünün çıkış şarkısı ile oldukça üne kavuşmuştur. Birçok kesim tarafından arabesk ve fantezi müziğin aranan isimlerinden biri haline gelen Hakan Altun, son günlerde oldukça merak ediliyor. Peki Hakan Altun kimdir? Detaylar haberimizde…

Hakan Altun kimdir?

Hakan Altun, 13 Ağustos 1972 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir.
Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nı bitiren Hakan Altun, daha sonra aynı üniversitede Sosyal Bilimler dalında yüksek lisansını tamamlamıştır.
1992 – 1996 yılları arasında Edirne’de bulunan Edirne Türk Devlet Müziği Topluluğu’nda ud çalmıştır. Daha sonra 1998 yılında askerlik görevini yerine getirmiştir.
Hakan Altun, ilk albümü olan ‘Hakan’ı 1998 yılının Aralık ayında çıkarmıştır. Albümün çıkış parçası olan ‘Hani Bekleyecektin’ isimli parçası ile büyük bir çıkış yakalamış ve oldukça popüler hale gelmiştir.
Bugüne kadar 14 albüm piyasaya süren Hakan Altun, fantezi ve arabesk müziğin en iyileri arasına girmiştir.
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Hakan Altun
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