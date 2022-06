Hakkari'deki bisiklet yarışı İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'un komutuyla başladı:

HAKKARİ(AA) - Hakkari'de "4. Çukurca Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali" kapsamında düzenlenen bisiklet yarışı, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un komutuyla başladı.

Kentin ve Çukurca ilçesinin tanıtımına katkı sağlanması amacıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen festival çerçevesinde bisiklet yarışları düzenlendi.

İl merkezinde bulunan Bulvar Caddesi'nde bir araya gelen farklı şehirlerden 28 sporcu, İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ile Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın düdük çalarak verdiği komutla yarışa başladı.

Zap Vadisi boyunca pedal çevirecek sporcular, 77 kilometrelik parkuru Çukurca ilçesinde tamamlayacak.

Bakan Yardımcısı Ersoy, gazetecilere, festival için ülkenin dört bir yanından sporcuların kente gelmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Kentin artık festivallerle gündeme geldiğini anlatan Ersoy, şunları kaydetti:

"İzmir'den , Malatya'dan, Adıyaman'dan, Türkiye'nin her tarafından katılmaya çalışan arkadaşlarımız olmuş. Bu etkinlikler bölgede hayatın ne kadar normalleştiğini, ne kadar güzelleştiğini ve ne kadar olağanlaştığının çok önemli bir göstergesi. Bunu sağlayabilmiş olmaktan, bu güzel coğrafyanın her alanından insanlarımızın hayatın tadını çıkarabildiğini görmekten, Hakkari'de gerçekten hayatın her yönü ile yaşanabilir olduğunu gösterebilmekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. Davete icabet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kazasız, belasız hep beraber Çukurca'ya ulaşmayı temenni ediyoruz."

Programa, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ile Gençlik Spor Şube Müdürü Sabri Demir katıldı.