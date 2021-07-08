Hala Kurban Bayramı planı yapmadınız mı? Türkiye’nin en temiz koyları sizleri bekliyor

Deniz tatili sevenler, Kurban Bayramı’nın tadını çıkartmak için araştırmalarına başladı. Tatilde doğanın, denizin ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler için Türkiye’nin en güzel ve temiz koylarını araştırdık. Yapmanız gereken valizinizi hazırlamak ve bu harika koyların tadını çıkartmak olacak.

TÜRKİYE’NİN EN TEMİZ 10 KOYU

ADRASAN KOYU (ANTALYA) Bey Dağları’nın eteklerinde bulunan Adrasan’ın tertemiz bir havası var. Temiz havasının yanında sığ ve kumlu bir denize de sahip. Denizi berrak olduğu için dalış yapmaya çok uygun. Ülkemizin en popüler yürüyüş rotalarından biri olan Likya Yolu da Adrasan’dan geçiyor. Adrasan tatilinizde Likya Yolu’nda da keşfe çıkabilirsiniz. Ayrıca Adrasan’ın çevresindeki diğer koyları görmek için tekne turlarına da katılabilirsiniz. Özellikle Suluada, Maldivler’i andıran bir atmosfere sahip.

ASPAT KOYU (BODRUM) Bodrum’da tropik bir destinasyondaymış gibi hissedebileceğiniz bir koy olan Aspat Koyu, doğal güzelliklerini korumayı başaran bir cennet adeta. 1. derece sit alanı olarak korunan koyun çevresi yemyeşil palmiye ve meyve ağaçlarıyla çevrili. Turkuazın en güzel tonuna sahip denizi tertemiz ve dalış yapmak için çok uygun. Şnorkelinizle dalış yaptığınızda denizatları ve rengârenk balıklarla karşılaşabilirsiniz.

BARDAKÇI KOYU (BODRUM) Bodrum tatilinizde merkeze sadece 10 dakika uzaklıktaki Bardakçı Koyu’na mutlaka uğramalısınız. Merkeze yakın olan en güzel koy olduğu için yaz aylarında kalabalık olan Bardakçı, Zeki Müren Koyu adıyla da biliniyor. Balıkları görebileceğiniz kadar berrak denize ve sakin bir atmosfere sahip koyun halk plajı bulunmuyor ama Bodrum otelleri ve işletmelerinin iskelelerinde bulunan çardak ve pavilyonlarda denizin tadını çıkarabilirsiniz.

ÇİFTLİK KOYU (MARMARİS) Marmaris’te bulunan koylar arasında en sakin atmosfere sahip olan Çiftlik Koyu, aynı zamanda beldenin büyük taneli kumlardan oluşan sayılı plajlarından birine sahip. Genelde tekne turlarıyla ulaşım sağlanan koyda yerleşim yeri bulunmuyor. Bu yüzden de koy el değmemiş bir doğaya sahip. Tertemiz ve berrak bir denize sahip olan Çiftlik Koyu’nda deniz diğer koyların aksine soğuk değil.