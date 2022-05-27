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  4. Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel yeni imajıyla bambaşka biri oldu!

Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel yeni imajıyla bambaşka biri oldu!

27.05.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2014'te hayatlarını birleştirmeye karar veren Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel geçtiğimiz günlerde boşandı. Boşanmayla magazin gündeminde sıklıkla yer alan Selen Görgüzel, yeni şarkısı için klip çekti. Klibinden foroğrafları sosyal medyadan paylaşan Görgüzel'i görenler, 'Ayrılık yaramış' yorumunda bulundu.

Müzik piyasasında yer almak istediğini sık sık ifade eden Selen Görgüzel, yeni şarkısı için cesur bir klip çekti. Siyahi dansçıların yer aldığı klipte Selen Görgüzel yeni imajıyla dikkat çekti.

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Saçlarını kestirip platin rengine boyatan 43 yaşındaki Selen Görgüzel, cesur haliyle dikkatleri üzerine çekti.
Yeni şarkısı 'Abbas'ın şıkışını duyuran ünlü isme sosyal medyadan yorum yağdı.

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Takipçilerinin değişimine şaşırdığı Görgüzel'e çok sayıda 'Ayrılık yaramış' yorumu yapıldı.

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ÜNLÜ İSİMLERİN MAKYAJSIZ HALLERİ

Serap Paköz

Serap Paköz

Öykü Baştaş

Öykü Baştaş
Öykü Baştaş
Nil Karaibrahimgil
Sinem Kobal
Ebru Gündeş
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