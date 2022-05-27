Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel yeni imajıyla bambaşka biri oldu!

Müzik piyasasında yer almak istediğini sık sık ifade eden Selen Görgüzel, yeni şarkısı için cesur bir klip çekti. Siyahi dansçıların yer aldığı klipte Selen Görgüzel yeni imajıyla dikkat çekti.

Saçlarını kestirip platin rengine boyatan 43 yaşındaki Selen Görgüzel, cesur haliyle dikkatleri üzerine çekti.

Yeni şarkısı 'Abbas'ın şıkışını duyuran ünlü isme sosyal medyadan yorum yağdı.



Takipçilerinin değişimine şaşırdığı Görgüzel'e çok sayıda 'Ayrılık yaramış' yorumu yapıldı.