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  4. Hande Erçel, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Beren Saat... Sosyal medya kazançları dudak uçuklattı! 15 saniyede servet kazanıyorlar

Hande Erçel, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Beren Saat... Sosyal medya kazançları dudak uçuklattı! 15 saniyede servet kazanıyorlar

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.10.2024 14:59
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Dizilerde yeni sezonun başlamasıyla birlikte ünlü isimlerin bölüm başı kazançları ortaya çıkmıştı. Bölüm başına 1-2 milyon TL kazanan ünlüler sosyal medyada da servet kazanıyor. Hande Erçel, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Beren Saat ve Meryem Uzerli'nin Instagram kazançları ağızları açık bıraktı.

Rol aldıkları yapımlardaki başarıları ve güzellikleriyle dikkat çeken ünlü kadın yıldızlar, dizilerden ve sosyal medya üzerinden adeta servet kazanıyor.

Bölüm başına yeni sezonda 1-2 milyon TL kazanç sağlayan ünlü isimlerin sosyal medyadan sağladıkları kazanç ağızları açık bırakır cinsten...

Hande Erçel, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Beren Saat ve Meryem Uzerli'nin Instagram üzerinden yaptıkları 15 saniyelik story ve bir post için aldıkları ücret ortaya çıktı. ‘Aramızda Kalmasın’ programında ortaya çıkan rakamlar herkesi şaşırttı.

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KAZANÇLARI DUDAK UÇUKLATTI

HANDE ERÇEL

HANDE ERÇEL
Son olarak Bambaşka biri dizisinde hayat verdiği 'Leyla Gediz' karakteri ile adından söz ettiren Hande Erçel sosyal medyada paylaştığı 15 saniyelik bir story ve bir post için 3 milyon TL kazanıyor.

GÖKÇE BAHADIR

GÖKÇE BAHADIR
Son olarak Selahattin Paşalı ile başrolünü paylaştığı Ömer dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan Gökçe Bahadır Instagram üzerinden paylaştığı bir post ve 15 saniyelik bir story için 3 milyon TL kazanç sağlıyor.

FAHRİYE EVCEN

FAHRİYE EVCEN
Bir süredir ekranlardan uzak olan Fahriye Evcen son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde 'Akça Hatun' karakterine hayat vermişti. Ünlü isim sosyal medyada paylaştığı bir post ve 15 saniyelik bir story için 2,5 milyon TL talep ediyor.

BEREN SAAT

BEREN SAAT
Kıvanç Tatlıtuğ ile yıllar sonra buluştuğu İstanbul İçin Son Çağrı filmindeki cesur sahneleri ile adından söz ettiren Beren Saat, Instagram üzerinden paylaştığı bir post ve 15 saniyelik bir story içi 2 milyon TL kazanıyor.

MERYEM UZERLİ

MERYEM UZERLİ
Muhteşem Yüzyıl'da hayat verdiği Hürrem Sultan karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli'de sosyal medyada servet kazanıyor. Uzerli bir post ve bir story için 1,5 milyon TL talep ediyor.
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Beren Saat Fahriye Evcen Gökçe Bahadır Hande Erçel Meryem Uzerli
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