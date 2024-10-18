Hande Erçel, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Beren Saat... Sosyal medya kazançları dudak uçuklattı! 15 saniyede servet kazanıyorlar

Rol aldıkları yapımlardaki başarıları ve güzellikleriyle dikkat çeken ünlü kadın yıldızlar, dizilerden ve sosyal medya üzerinden adeta servet kazanıyor. Bölüm başına yeni sezonda 1-2 milyon TL kazanç sağlayan ünlü isimlerin sosyal medyadan sağladıkları kazanç ağızları açık bırakır cinsten... Hande Erçel, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Beren Saat ve Meryem Uzerli'nin Instagram üzerinden yaptıkları 15 saniyelik story ve bir post için aldıkları ücret ortaya çıktı. ‘Aramızda Kalmasın’ programında ortaya çıkan rakamlar herkesi şaşırttı. Önceki İçerik Sonraki İçerik

KAZANÇLARI DUDAK UÇUKLATTI

HANDE ERÇEL Son olarak Bambaşka biri dizisinde hayat verdiği 'Leyla Gediz' karakteri ile adından söz ettiren Hande Erçel sosyal medyada paylaştığı 15 saniyelik bir story ve bir post için 3 milyon TL kazanıyor.

GÖKÇE BAHADIR Son olarak Selahattin Paşalı ile başrolünü paylaştığı Ömer dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan Gökçe Bahadır Instagram üzerinden paylaştığı bir post ve 15 saniyelik bir story için 3 milyon TL kazanç sağlıyor.

FAHRİYE EVCEN Bir süredir ekranlardan uzak olan Fahriye Evcen son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde 'Akça Hatun' karakterine hayat vermişti. Ünlü isim sosyal medyada paylaştığı bir post ve 15 saniyelik bir story için 2,5 milyon TL talep ediyor.

BEREN SAAT Kıvanç Tatlıtuğ ile yıllar sonra buluştuğu İstanbul İçin Son Çağrı filmindeki cesur sahneleri ile adından söz ettiren Beren Saat, Instagram üzerinden paylaştığı bir post ve 15 saniyelik bir story içi 2 milyon TL kazanıyor.