Hande Yener kimdir, kaç yaşında? Hande Yener nereli ve albümleri neler?

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm konukları arasında 2000'lerin başında başarılı bir çıkış yapan Türk pop şarkıcısı Hande Yener de bulunmakta. İstanbul, Kadıköy'de dünyaya gelen Hande Yener'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki Hande Yener kimdir, nereli?

Hande Yener kimdir?

48 yaşında olan ve 12 Ocak 1973 tarihinde İstanbul, Kadıköy'de dünyaya gelen Hande Yener, 2000'lerin başında çıkış yapmıştır.

O dönemden itibaren pop listelerinde üst sıralara yükselen sanatçı, Türk pop müziğinde kendine has bir yer edinen Hande Yener müziğinin yanı sıra kıyafetleri ve değişkenlik gösteren imajıyla da isminden bahsettirmiştir.

Zaman zaman müzikal tarzında da değişiklikler yapan başarılı şarkıcı; bir dönem pop müzikten elektronik müziğe geçiş yapsa da bu dönem kısa sürmüş ve yeniden pop müziğe dönmüştür. Ayrıca meslektaşı Demet Akalın ile yaptığı polemiklerle Türkiye'de magazin gündeminde sıkça yer almıştır.

Ortaokul eğitimi sonrasında ailesi konservatuvara gitmesine izin vermeyen Hande Yener, Erenköy Kız Lisesi'ne başladı fakat bu okulu ikinci sınıfta terk ederek evlendi. Küçük yaşlarından beri hayalini kurduğu şarkıcılığı yapabilmek için yirmili yaşlarının başında Sezen Aksu'ya ulaşmaya çalışan Hande Yener, tezgâhtarlık yapmış olduğu mağazaya gelen Hülya Avşar vasıtasıyla Sezen Aksu'yla tanıştı. Aksu'nun yanında bir süre geri vokallik yaptıktan sonra Altan Çetin ile çalıştı ve hazırladığı ilk stüdyo albümü olan Senden İbaret'i 2000 senesinde yayımladı.