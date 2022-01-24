MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hanife'den bomba paylaşım! "Bizi çekemiyorlar"

Hanife'den bomba paylaşım! "Bizi çekemiyorlar"

24.01.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin en çok izlenen evlilik programıyla ünlenen gelin adayı Hanife Gürdal, sosyal medya hesabında paylaştıklarıyla gündemde. Gürdal son pozuna "Bizi çekemiyorlar" notunu düştü.

Geçtiğimiz yıllarda başörtülü bir şekilde evlilik programlarına katılan Hanife Gürdal, programdan sonra başını açarak sosyal medyada olay yaratmıştı.

HANİFE'NİN PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Uzun süre herkes tarafından konuşulan Hanife zamanla sosyal medyada tanınan ünlülerinden biri haline geldi.
Sosyal medyada fenomen haline gelen eski gelin adayı Hanife Gürdal, geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı aldığı kocası Kemal Ayvaz ile yine barışmış ve boşanma aşamasında paylaştığı dekolteli pozları silmişti.
Gürdal'ın eşiyle barıştıktan sonra aldığı kiloları takipçilerini şoke etti.
Hanife Gürdal Instagram hesabında paylaşımda "sen beni güzel çekiyorsun da, bir bizi çekemiyorlar" ifadelerini kullandı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hanife Gürdal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbullular dikkat! Kar sağanakları, DEK'ler, Vorteksler...

İstanbullular dikkat! Kar sağanakları, DEK'ler, Vorteksler...

Şeffaf elbisesiyle yine cesurdu!

Şeffaf elbisesiyle yine cesurdu!

Son dakika... Gram altında herkesin gözü bu kararda! Önce düşüş sonra zirve...

Son dakika... Gram altında herkesin gözü bu kararda! Önce düşüş sonra zirve...

Erman Toroğlu resmen bombaladı! 'Bir arkadaşım telefon açtı'

Erman Toroğlu resmen bombaladı! 'Bir arkadaşım telefon açtı'

Emeklilerin maaş farkı için tarih netleşti

Emeklilerin maaş farkı için tarih netleşti

Gözyaşlarına boğuldu! "O yiğit halleri... Gitti canım"

Gözyaşlarına boğuldu! "O yiğit halleri... Gitti canım"

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Göğüs dekoltesi olay olmuştu! Sarmaş dolaş poz verdi

Göğüs dekoltesi olay olmuştu! Sarmaş dolaş poz verdi

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

0 derecede kısa taytla poz! "Arda Turan'ın eşi..."

0 derecede kısa taytla poz! "Arda Turan'ın eşi..."

Trans olduğunu açıklayan Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz 'Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü' istemiş

Trans olduğunu açıklayan Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz 'Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü' istemiş

Sere serpe poz! "Doğal halin daha iyiydi"

Sere serpe poz! "Doğal halin daha iyiydi"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.