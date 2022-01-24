Hanife'den bomba paylaşım! "Bizi çekemiyorlar"

Geçtiğimiz yıllarda başörtülü bir şekilde evlilik programlarına katılan Hanife Gürdal, programdan sonra başını açarak sosyal medyada olay yaratmıştı.

HANİFE'NİN PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Uzun süre herkes tarafından konuşulan Hanife zamanla sosyal medyada tanınan ünlülerinden biri haline geldi.

Sosyal medyada fenomen haline gelen eski gelin adayı Hanife Gürdal, geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı aldığı kocası Kemal Ayvaz ile yine barışmış ve boşanma aşamasında paylaştığı dekolteli pozları silmişti.

Gürdal'ın eşiyle barıştıktan sonra aldığı kiloları takipçilerini şoke etti.