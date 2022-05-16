''Hanım Sultanlar'' sergisi ilk kez New York’ta kapılarını açtı! “Kültürümüzü yansıtan bir çalışmayla beraberiz”

Osmanlı tarihine ışık tutan “Hanım Sultanlar” sergisi, Türkevi'nde New York Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla gerçekleştirildi. Yurtdışında ilk kez görücüye çıkan serginin dünyanın diğer ülkelerinde de sergilenmesi için hazırlıklar başladı.

“DÜNYADA ÖRNEĞİ BULUNMUYOR”

Üsküdar Hanım Sultanlar Müzesi'nde sergilenen ve Hanım Sultanların tarihsel karakterlerine uygun modellerle oluşturulan eserlerden bazıları Türkevi'nde sanat severlerle buluştu.

Serginin açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ''Burada, tarihi değerlerimizi, kültürümüzü yansıtan bir çalışmayla beraberiz.'' dedi.

Osmanlı döneminde padişah eşlerinin, kızlarının, annelerinin ve kız kardeşlerinin sadece aile hayatında değil sosyal, kültürel ve sanatsal hayatta da var olup önemli roller üstlendiklerini anlatan Türkmen, ''Hanım Sultanlar sergimizdeki eserlerin her biri bir taraftan bilimsel, diğer taraftan sanatsal ve estetik iş birliğinin sonucudur.'' diye konuştu.

Hanım Sultanların üzerindeki giysilerin ise o döneme özgü çizgi ve motiflerle kitre bebek yöntemiyle yapıldığını söyleyen Türkmen, bu çalışmanın bir ilk olduğunu ve bunun Türkiye'de de dünyada da örneğinin bulunmadığını ifade etti.