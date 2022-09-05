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  4. Hareket edemiyor hatta oturamıyordu! 45 yaşındaki kadının içinde 100 kiloluk tümör çıktı

Hareket edemiyor hatta oturamıyordu! 45 yaşındaki kadının içinde 100 kiloluk tümör çıktı

05.09.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da ismi açıklanmayan 45 yaşındaki bir kadın nefes alamama şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkitlerde kadının karın bölgesinde 100 kilogram ağırlığında bir tümör olduğu tespit edildi. Acilen ameliyata alınan kadının karnındaki tümör cerrahi operasyonla çıkartıldı.

Nefes darlığından şikayet eden bir kadını tedavi eden doktorlar, taramaların 100 kiloluk devasa bir tümörü olduğunu ortaya çıkardığında şaşkına döndü. 45 yaşındaki kadın son dönemde ciddi şekilde kilo aldığını varsayarak karnındaki kitlenin bir tümör olduğunu bilmediğini söyledi. Nefes alamadığını, hareket edemediğini anlatan kadın son olarak uyuyamadığını dile getirerek Brezilya’daki São José do Avaí Hastanesi’ne başvurdu. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede kadının karnında beş yıldır düzenli aralıklarla büyüyen bir tümör olduğu ortaya çıktı. 45 yaşındaki kadın anestezi uzmanları, cerrahi asistanları ve hemşirelerden oluşan 114 kişilik bir ekiple tam 2 saat boyunca ameliyat edildi.

“TÜM HASTANE SEFERBER OLDU”

Genel cerrah Gláucio Boechat, Brezilya haber ajansı UOL'ye yaptığı açıklamada, “Korkmuştuk. Karnı inanılmaz derecede büyüktü. Nefes darlığı nedeniyle düzgün bir şekilde konuşamıyordu. Ancak bizimle konuştuğunda tümörün beş yıl önce büyümeye başladığını fark ettik. Tümörün başka bir yere sıçramadan önce acil bir şekilde müdahale edilmesi gerekiyordu” dedi.
Ameliyatın başarılı bir şekilde tamamlandığını dile getiren Boechat, “Bu hasta için tüm hastane seferber oldu. Durumu şimdi stabil. Tıbbi cihazların yardımı olmadan nefes alabiliyor, konuşabiliyor ve yemek yiyor” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
tümör Brezilya
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