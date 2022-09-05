Hareket edemiyor hatta oturamıyordu! 45 yaşındaki kadının içinde 100 kiloluk tümör çıktı

Nefes darlığından şikayet eden bir kadını tedavi eden doktorlar, taramaların 100 kiloluk devasa bir tümörü olduğunu ortaya çıkardığında şaşkına döndü. 45 yaşındaki kadın son dönemde ciddi şekilde kilo aldığını varsayarak karnındaki kitlenin bir tümör olduğunu bilmediğini söyledi. Nefes alamadığını, hareket edemediğini anlatan kadın son olarak uyuyamadığını dile getirerek Brezilya’daki São José do Avaí Hastanesi’ne başvurdu. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede kadının karnında beş yıldır düzenli aralıklarla büyüyen bir tümör olduğu ortaya çıktı. 45 yaşındaki kadın anestezi uzmanları, cerrahi asistanları ve hemşirelerden oluşan 114 kişilik bir ekiple tam 2 saat boyunca ameliyat edildi.