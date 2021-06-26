Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminin konusu nedir, oyuncuları kimdir? Harry Potter serisi kaç filmden oluşuyor?

Tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan Harry Potter serisinin üçüncü filmi olan Harry Potter ve Azkaban Tutsağı'nın konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Sekiz filmlik serinin üçüncü filmi televizyon ekranlarında yer almasıyla en çok aranan başlıklar arasında yer aldı. Peki Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminin oyuncuları kimdir?

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminin konusu nedir?

İngiliz yazar J. K. Rowling'in eserlerin beyazperdeye uyarlanan fantastik seri Harry Potter yine izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı.

İlk olarak 2001 yılında gösterime giren Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi serinin ilk filmi olarak sinema tarihine adını yazdırdı.

Serinin üçüncü filmi olan Harry Potter ve Azkaban Tutsağı televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından merak konusu oldu.

HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAĞI KONUSU NEDİR? İngiliz yazar J. K. Rowling'in eserinden uyarlanan filmin konusu Kötü Marge hala gece havada süzülmeye başladığında, başarılı bir öğrenci olan Harry Hogwarts'daki 3. yılında neler olacağını düşünmeye başlar. "Hızır Otobüs"le yaptığı yorucu yolculuk onu Diagon Yolu'na getirir ve burada hapishane kaçkını Sirius Black'in kendisi için geldiğini öğrenir.