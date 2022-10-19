112 Acil Servis ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sedat Gizlenir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde sokaktaki bir düğünde, iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Hatay'da düğündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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