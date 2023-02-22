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Hatayspor'un yıldız oyuncusu Christian Atsu için 1 hafta yas tutulacak! Cenaze geleneği...

22.02.2023 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da yaşanan yıkıcı deprem sonrası enkaz altında kalan ve cansız bedenine ulaşılan Hatayspor'un oyuncusu Christian Atsu için ülkesi Gana'da büyük üzüntü yaşanırken, Atsu için 1 hafta boyunca yas tutulacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da bulunan Rönesans Rezidans'taki evinin enkazında kalarak yaşamını yitiren Hataysporlu Christian Atsu'nun ölümü tüm Afrika'da geniş yankı uyandırdı. 18 Şubat'ta enkaz altında cansız bedenine ulaşılan Ganalı futbolcunun cenazesi, önce Hatay'dan Adana'ya, oradan uçakla İstanbul'a getirildi. Cenaze, İstanbul'un ardından da Türk Hava Yolları'na ait uçakla, Gana'nın Başkent'i Akra'ya ulaştı.

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ASKERLER TAŞIDI

ASKERLER TAŞIDI

Akra'daki Kotoka Uluslararası Havalimanı'nda Atsu'nun tabutu, Gana bayrağına sarılı şekilde askerler tarafından taşındı. Havalimanı’ndan Devlet Başkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia'nın yanı sıra bakanlar, Atsu'nun ailesi ve vatandaşlar hazır bulundu.

APPIAH'DAN TAZİYE ZİYARETİ

APPIAH'DAN TAZİYE ZİYARETİ

Ada Foah'taki aile evi ise son iki gündür baş sağlığı ziyaretlerinin adresi olmuş durumda. 31 yaşında ölen futbolcunun sevenleri, arkadaşları ve yetkililer aileyi ziyaret ederek taziyeleri iletiyorlar. Ganalı eski milli futbolculardan Stephen Appiah, Asamoah Gyan, Sulley Muntari, Agyeman Badu ve Haminu Dramani gibi isimler ziyarete gelen isimler arasında yer aldı.

TAZİYE DEFTERİ OLUŞTURULDU

TAZİYE DEFTERİ OLUŞTURULDU

Gana Futbol Federasyonu ve Gana Spor Bakanlığı'ndan yetkililer de Atsu ailesinin evine ziyarette bulundu. Christian Atsu'nun vefatı nedeniyle tutulan yas çerçevesinde bir taziye defteri de oluşturuldu. Asamoah Gyan ve Stephen Appiah gibi isimler de bu deftere duygularını yazdılar.

1 HAFTALIK YAS TUTULACAK

1 HAFTALIK YAS TUTULACAK

Henüz toprağa gömülmeyen Atsu için ailesi taziye ziyaretlerine 1 haftalık yas tutma süresi belirledi. Ganalı futbolcu için henüz cenaze tarihi belirlenmedi.

DEVLET BAŞKANI HEYET GÖNDERDİ

DEVLET BAŞKANI HEYET GÖNDERDİ

Öte yandan Liberya Devlet Başkanı George Oppon Weah, merhum Christian Atsu'nun ailesiyle birlikte yas tutmak için kendi adına bir heyet gönderdi.

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