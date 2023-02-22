Hatayspor'un yıldız oyuncusu Christian Atsu için 1 hafta yas tutulacak! Cenaze geleneği...

TAZİYE DEFTERİ OLUŞTURULDU

Gana Futbol Federasyonu ve Gana Spor Bakanlığı'ndan yetkililer de Atsu ailesinin evine ziyarette bulundu. Christian Atsu'nun vefatı nedeniyle tutulan yas çerçevesinde bir taziye defteri de oluşturuldu. Asamoah Gyan ve Stephen Appiah gibi isimler de bu deftere duygularını yazdılar.