Son dakika: Depremin ilk dakikalarından itibaren mücadele eden Volkan Demirel, takımını ailelerine kavuşturdu! Özel uçak tahsis etti...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde Hataysporlu Christian Atsu ve bordo-beyazlı ekibin sportif direktörü Taner Savut, enkaz altında kalmıştı.

ATSU KURTARILDI, SAVUT İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Sabah saatlerinde Christian Atsu'nun enkaz altından çıkarılıp tedavisine başlanırken, sportif direktör Taner Savut için arama kurtarma çalışmaları sürdüğü açıklanmıştı.

VOLKAN DEMİREL HERKESİ TOPLADI

Yaşanan gelişmelerin üzerine depremin ilk dakikalarından itibaren arama kurtarma ve yardım çalışmalarına öncülük eden Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, takımını tesislerde bir araya topladı.

TAKIMINA ÖZEL UÇAK TAHSİS ETTİ

Sürekli yardım çağrılarını yineleyen Volkan Demirel önderliğinde Hatayspor oyuncuları ve teknik ekibin Adana'ya geçmeleri sağlandı.

Bordo-beyazlılar, Volkan Demirel'in tahsis ettiği özel uçakla ailelerine Adana'dan ulaşacak.

"AİLELERİMİZİN YANINA GİDİYORUZ"

DHA'ya konuşan Kerim Alıcı, "Takım halinde Hatay'dan Adana'ya geldik. Uçağımız birazdan kalkacak. Ailelerimizin yanına gidiyoruz" dedi.

YARDIM ÇAĞRISI YÜREKLERİ DAĞLAMIŞTI

Volkan Demirel canlı yayın açarak yardım istedi. Hatay'da durumun çok kötü olduğunu ifade eden genç teknik adam, yetkililere seslenmişti. Gözyaşlarıyla durumu anlatan Demirel'in çağrısı, izleyenleri hüzünlendirmişti.

