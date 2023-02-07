SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Hatayspor
  4. Son dakika: Depremin ilk dakikalarından itibaren mücadele eden Volkan Demirel, takımını ailelerine kavuşturdu! Özel uçak tahsis etti...

Son dakika: Depremin ilk dakikalarından itibaren mücadele eden Volkan Demirel, takımını ailelerine kavuşturdu! Özel uçak tahsis etti...

07.02.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün sabah Kahramanmaraş merkezli 04.17 ve 13.24'te meydana gelen, birçok ilde etkili şekilde hissedilen depremlerden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yüzlerce binanın yıkıldığı felakette Hatayspor'dan Christian Atsu, yaklaşık 26 saatin ardından kaldığı enkazın altından yaralı olarak çıkarıldı ve hastaneye götürüldü. Arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olan Volkan Demirel, tüm takımını topladı ve özel uçak ayarlayarak ekibinin tahliye olmasını sağladı.

Son dakika: Depremin ilk dakikalarından itibaren mücadele eden Volkan Demirel, takımını ailelerine kavuşturdu! Özel uçak tahsis etti...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde Hataysporlu Christian Atsu ve bordo-beyazlı ekibin sportif direktörü Taner Savut, enkaz altında kalmıştı.

ATSU KURTARILDI, SAVUT İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Sabah saatlerinde Christian Atsu'nun enkaz altından çıkarılıp tedavisine başlanırken, sportif direktör Taner Savut için arama kurtarma çalışmaları sürdüğü açıklanmıştı.

image (24)

VOLKAN DEMİREL HERKESİ TOPLADI

FoIXZKHXwAIpVCw

Yaşanan gelişmelerin üzerine depremin ilk dakikalarından itibaren arama kurtarma ve yardım çalışmalarına öncülük eden Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, takımını tesislerde bir araya topladı.

TAKIMINA ÖZEL UÇAK TAHSİS ETTİ

1volkandemirel_313073943_846308273215254_4544262806069881350_n

Sürekli yardım çağrılarını yineleyen Volkan Demirel önderliğinde Hatayspor oyuncuları ve teknik ekibin Adana'ya geçmeleri sağlandı.

Bordo-beyazlılar, Volkan Demirel'in tahsis ettiği özel uçakla ailelerine Adana'dan ulaşacak.

"AİLELERİMİZİN YANINA GİDİYORUZ"

DHA'ya konuşan Kerim Alıcı, "Takım halinde Hatay'dan Adana'ya geldik. Uçağımız birazdan kalkacak. Ailelerimizin yanına gidiyoruz" dedi.

YARDIM ÇAĞRISI YÜREKLERİ DAĞLAMIŞTI

Volkan Demirel canlı yayın açarak yardım istedi. Hatay'da durumun çok kötü olduğunu ifade eden genç teknik adam, yetkililere seslenmişti. Gözyaşlarıyla durumu anlatan Demirel'in çağrısı, izleyenleri hüzünlendirmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
24 saati geçmişti, enkazdan çıkarıldı!24 saati geçmişti, enkazdan çıkarıldı!
''Yardım, yardım! Lütfen, insanlar çok kötü! Allah rızası için...''''Yardım, yardım! Lütfen, insanlar çok kötü! Allah rızası için...''
Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'dan haber alınamıyor!Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'dan haber alınamıyor!
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatayspor Hatay Volkan Demirel ab atan dakika haberleri erden n dakika haberleri

En Çok Okunan Haberler

Felaketin merkezinde şoke eden anlar! O görüntüler...

Felaketin merkezinde şoke eden anlar! O görüntüler...

Bilanço ağırlaşıyor! Çalışmalarda son durum

Bilanço ağırlaşıyor! Çalışmalarda son durum

24 saati geçmişti, enkazdan çıkarıldı!

24 saati geçmişti, enkazdan çıkarıldı!

Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşinden yürek yakan çağrı!

Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşinden yürek yakan çağrı!

Deprem sonrası sert tepki: 'Şahsiyetsizler!'

Deprem sonrası sert tepki: 'Şahsiyetsizler!'

Gökhan Zan'dan yardım çığlığı! "Yalvarıyorum sesimizi duyun, şarjım bitecek..."

Gökhan Zan'dan yardım çığlığı! "Yalvarıyorum sesimizi duyun, şarjım bitecek..."

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.