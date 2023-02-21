SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Hatayspor
  4. Hatayspor'un depremde hayatını kaybeden yıldızı Atsu ile aynı otelde kalan Sportif Direktör Taner Savut için acı haberi duyurdular! "Başımız sağ olsun"

Hatayspor'un depremde hayatını kaybeden yıldızı Atsu ile aynı otelde kalan Sportif Direktör Taner Savut için acı haberi duyurdular! "Başımız sağ olsun"

21.02.2023 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremden en çok etkilenen kentlerin başında gelen Hatay'da, Hatayspor'un Ganalı oyuncusu Atsu'nun cansız bedenine ulaşılırken, günlerdir haber beklenen bir diğer isim olan Sportif Direktör Taner Savut için de acı haberi eski milli futbolcu Gökhan Zan duyurdu. İşte detaylar...

Hatayspor'un depremde hayatını kaybeden yıldızı Atsu ile aynı otelde kalan Sportif Direktör Taner Savut için acı haberi duyurdular! "Başımız sağ olsun"

Karamanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinden en çok etkilenen kentlerin başında gelen Hatay'ın Antakya ilçesinde kaldığı Rönesans Rezidans'da Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu'nun cansız bedenine ulaşılırken, aynı otelde olduğu bilinen Sportif Direktör Taner Savut için de çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyordu.

Yapılana arama çalışmalarında Savut'a benzeyen bir cenazenin Adana'da olduğu belirlenince ağabeyinden DNA örneği alınmıştı. ağabeyinin yüzüğünden teşhis ettiği öne sürülürken, eski milli futbolcu Gökhan Zan ile Medipol Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu ve Adana Demirspor kulübü acı haberi duyurdu.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

WhatsApp Image 2023-02-21 at 08.56.36

Yaşanan deprem felaketi sonrası bölgede bulunan ve depremzedelere yardımcı olan sski milli futbolcu Gökhan Zan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Taner Savut için acı haberi verdi. Zan kişisel hesabından Taner Savut'un fotoğrafını paylaşarak "Başımız sağ olsun" notunu düştü.

İlginizi Çekebilir

Yıldız ismin cenazesi İstanbul'a gönderildi...

Yıldız ismin cenazesi İstanbul'a gönderildi...

 Demirel'den duygulandıran Atsu paylaşımı

Demirel'den duygulandıran Atsu paylaşımı

 Enkaz altındaydı! Savut için DNA örneği istendi...

Enkaz altındaydı! Savut için DNA örneği istendi...

 Atsu'nun ardından Hatayspor'dan 3 acı haber daha! "Başımız sağ olsun"

Atsu'nun ardından Hatayspor'dan 3 acı haber daha! "Başımız sağ olsun"

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN PAYLAŞIM!

WhatsApp Image 2023-02-21 at 08.56.47

Medipol Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu da sosyal medya hesabından Taner Savut'a dair bir paylaşımda bulunurken, payşımına "Rabbim ailene sabırlar versin, mekanın cenne olsun Taner abi..." notunu düştü.

ADANA DEMİRSPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI

Screenshot_1

Adana Demirspor Kulübü, Taner Savut'un hayatını kaybettiğini açıkladı. Adana Demirspor'dan yapılan paylaşımda, "Hatayspor'un Sportif Direktörü Taner Savut'un, ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Savut'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

TANER SAVUT KİMDİR?

hataysporlu-kerim-alicidan-taner-savut-icin-yardim-cagrisi-lUkSuPOz

Hatayspor'da Sportif Direktörlük görevinde yer alan Taner Savut, Fenerbahçe, Göztepe, Siirt JetpaSpor, Sakaryaspor, Alanyaspor ve Tokatspor formaları giydi. Bu takımlarda 18 yıl profesyonel futbol oynayıp, yaklaşık 500 resmi maça çıkan Taner Savut aktif futbol hayatını sonlandırdıktan sonra Sportif Direktörlük görevi yaptı.

Kariyerinde 7 sezon olmak üzere, 5 sezon Alanyaspor, 2 sezon Manisa Futbol Kulübü'nde Sportif Direktörlük görevi yürüttü. Taner Savut UEFA – B Antrenörlük Lisansı'na ve Türkiye Futbol Federasyonu Sportif Direktörlük belgesine sahipti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Enkaz altındaydı! Savut için DNA örneği istendi...Enkaz altındaydı! Savut için DNA örneği istendi...
Taraftarın gözü kulağı Aubameyang'daydı ama... Serdar Dursun için beklenmedik teklif, anlaşma yakın!Taraftarın gözü kulağı Aubameyang'daydı ama... Serdar Dursun için beklenmedik teklif, anlaşma yakın!
G.Saray'dan bir bomba daha: Lukaku!G.Saray'dan bir bomba daha: Lukaku!
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatayspor Hatay son dakika gökhan zan de formaları da, başakşehi

En Çok Okunan Haberler

Hatay'da iki büyük deprem! Ölü sayısı yükseldi

Hatay'da iki büyük deprem! Ölü sayısı yükseldi

Erdoğan ve Bahçeli Hatay'daki depreme böyle yakalandı!

Erdoğan ve Bahçeli Hatay'daki depreme böyle yakalandı!

Galatasaray cevabı: "Yazıklar olsun!"

Galatasaray cevabı: "Yazıklar olsun!"

'4-6 ay men ve evrakta sahtecilik!' Onur Bulut'tan açıklama...

'4-6 ay men ve evrakta sahtecilik!' Onur Bulut'tan açıklama...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus bekleyişi! "Önümüzdeki sezon yüksek ihtimal..."

Fenerbahçe'de Jorge Jesus bekleyişi! "Önümüzdeki sezon yüksek ihtimal..."

Fatih Terim'den ilginç Arda Güler yanıtı!

Fatih Terim'den ilginç Arda Güler yanıtı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.