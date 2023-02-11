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  4. Hataysporlu Christian Atsu'nun eşi Marie Claire Rupio ilk kez konuştu! "O hala hayatta..."

Hataysporlu Christian Atsu'nun eşi Marie Claire Rupio ilk kez konuştu! "O hala hayatta..."

11.02.2023 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve birçok ilde büyük yıkım yaratan depremde yaralar sarılmaya çalışılırken, depremin enkazından henüz çıkarılamayan Christian Atsu'nun eşi Marie Claire Rupio ve Atsu’ya annelik yapan 71 yaşındaki Madam Comfort yürek yakan açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Christian Atsu

Christian Atsu

GNA Gana
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atakaş Hatayspor
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Hatay dahil toplam 10 ilde ciddi bir yıkıma neden olurken, birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Hatayspor'da top koşturan ve yaşanan depremde enkaz altında kalan isimlerden biri olan Christian Atsu için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Atsu'nun Claire Rupio ve Atsu’ya annelik yapan 71 yaşındaki Madam Comfort yürek yakan açıklamalarda bulundu.

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Christian Atsu'nun eşi Marie Claire Rupio, 31 yaşındaki oyuncunun hayatta olduğuna inandığını söyledi.

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"YETERLİ EKİPMAN YOK"

"YETERLİ EKİPMAN YOK"

Yeterli ekipmanın olmadığını vurgulayan Claire Rupio, "Menajeri, enkazın önünde. Enkazdan insanları çıkarmak için yeterli ekipman olmadığını söyledi" ifadelerini kullandı.

"O HAALA HAYATTA..."

"O HAALA HAYATTA..."

"Atsu hala kayıp, nerede olduğu bilinmiyor ama hala hayatta olduğuna inanıyorum. Onun için dua ediyorum. Kendisinin hayatta olduğu ve hastaneye götürüldüğünün söylenmesi ve çocuklarımın bundan 11 saat sonra Atsu'nun nerede olduğunun bilinmediğini radyodan duymaları şok ediciydi"

AİLESİNİN YANINA GİTTİLER

AİLESİNİN YANINA GİTTİLER

Öte yandan Gana’da bir televizyon kanalı, milli futbolcunun ailesinin yaşadığı yere giderek aile üyelerinin görüşlerine başvurdu, duygu durumlarını kamuoyunun huzuruna çıkardı. Accra bölgesindeki Ogbojo kasabasında yaşayan ailenin üzüntü içerisinde olduğu, Dan Kwaku Yeboah TGV’deki görüntülerde kameralara yansıdı.

"BEN ÖLSEYDİM..."

"BEN ÖLSEYDİM..."

Futbolcunun rahmetli annesinin küçük kardeşi olduğu belirtilen ve kendisini Atsu’nun annesi olarak tanımlayan Madam Comfort isimli 71 yaşındaki kadın “Benim hayatımı kaybetmem ve Atsu’nun yaşaması, benim için daha iyi olacak. Çünkü o bizim her şeyimiz. O bizim tek umudumuz. Haberi aldığımda uyuyamadım. Dua edip duruyoruz” diye konuştu.

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