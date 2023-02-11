Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama! '2 kadın futbolcu hayatını kaybetti'

6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler büyük bir yıkıma yol açtı. Toplam 10 ile etki eden feci afetin ardından birçok vatandaş enkaz altında hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) acı haber geldi.

İKİ KADIN FUTBOLCU HAYATINI KAYBETTİ

TFF, iki kadın futbolcudan acı haber geldiğini açıkladı. Gaziantep şehrinden Beykentspor futbolcusu Buse Coşkun ve Adana şehrinden 5 Ocak Demirspor futbolcusu Elif Berra Uzun depremde hayatını kaybetti.

TFF'DEN TAZİYE MESAJLARI

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Kadınlar 3. Lig kulüplerinden Beykentspor futbolcusu Buse Coşkun’un ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Buse Coşkun’a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Beykentspor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

