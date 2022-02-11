Haydar Dümen’in cevapladığı birbirinden acayip sorular! ''Tecrübesizlik yüzünden eşimin beli kırıldı"

Psikiyatrist ve yazar Haydar Dümen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Covid-19 önlemleri kapsamında cenazesinin sessiz sedasız yapıldığı öğrenilen Haydar Dümen, yıllarca gazetesindeki köşesinden kendisine gelen cinsellikle ilgili soruları yanıtlıyordu.

Bazen gerçekliği sorgulanan soruları bile köşesine taşıyarak yanıt veren Haydar Dümen, her zaman okuyucularını şaşırtmayı başaran bir isim oldu. İşte Haydar Dümen’e gelen unutulmaz sorular...