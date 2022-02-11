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  4. Haydar Dümen’in cevapladığı birbirinden acayip sorular! ''Tecrübesizlik yüzünden eşimin beli kırıldı"

Haydar Dümen’in cevapladığı birbirinden acayip sorular! ''Tecrübesizlik yüzünden eşimin beli kırıldı"

11.02.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haydar Dümen, yıllardır gazetede yazdığı köşesinden kendine gelen cinsellikle ilgili soruları içtenlikle cevaplamaya devam ediyordu. 92 yaşındaki Haydar Dümen, yakalandığı koronavirüs yüzünden hayatını kaybetmiş olsa da arkasından asla unutulmayacak soru ve cevapları bıraktı.

Psikiyatrist ve yazar Haydar Dümen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Covid-19 önlemleri kapsamında cenazesinin sessiz sedasız yapıldığı öğrenilen Haydar Dümen, yıllarca gazetesindeki köşesinden kendisine gelen cinsellikle ilgili soruları yanıtlıyordu.

Bazen gerçekliği sorgulanan soruları bile köşesine taşıyarak yanıt veren Haydar Dümen, her zaman okuyucularını şaşırtmayı başaran bir isim oldu. İşte Haydar Dümen’e gelen unutulmaz sorular...

HAYDAR DÜMEN'İN CEVAPLADIĞI BİRBİRİNDEN ABSÜRT SORULAR

ARKADAŞIM DİKİŞ BİLİYOR

ARKADAŞIM DİKİŞ BİLİYOR
"Haydar Hoca tarif etsin ben dikerim!"

KARIMIN BELİ KIRILDI

KARIMIN BELİ KIRILDI
"Hanımın beli gerdek gecesi kırıldı. Ben şimdi ne yapacağım"

EŞİM İLİŞKİ SIRASINDA DURMADAN KÜFÜR EDİYOR

EŞİM İLİŞKİ SIRASINDA DURMADAN KÜFÜR EDİYOR
"3 aylık evli bir erkeğim. Eşim ilişki sırasında ana avrat küfür ediyor"

VAJİNAMA SİNEK KAÇTI

VAJİNAMA SİNEK KAÇTI
"Çıplak uyudum, vajinama sinek kaçtığını fark ettim. Kızlığım bozulmuş mudur?"

PREZERVATİF VAJİNADA KALDI NE YAPMALIYIM?

PREZERVATİF VAJİNADA KALDI NE YAPMALIYIM?
"Gerçekten çok endişeleniyorum. Ne yapmalıyım?"
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