YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. HDP Diyarbakır il binası kaçak kat nedeniyle mühürlendi

HDP Diyarbakır il binası kaçak kat nedeniyle mühürlendi

05.10.2022 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağlar Belediyesi: - "Denetimlerde ilgili binada bir katın kaçak, iki kapının da projeye aykırı inşa edildiği tespit edilerek, imar kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde yasal işlem uygulanmıştır"

DİYARBAKIR (AA) - HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası, kaçak yapılaşma nedeniyle belediye ekiplerince mühürlendi.

Bağlar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, gelen şikayet üzerine Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince binada denetim yapıldığı belirtildi.

"Denetimlerde ilgili binada bir katın kaçak, iki kapının da projeye aykırı inşa edildiği tespit edilerek, imar kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde yasal işlem uygulanmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, binanın mühürlendiği kaydedildi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapması üzerine partililer, faaliyetlerini ilçe binalarında sürdürüyordu.

HDP Diyarbakır il binası kaçak kat nedeniyle mühürlendi

- Bağlar Belediyesi: - "Denetimlerde ilgili binada bir katın kaçak, iki kapının da projeye aykırı inşa edildiği tespit edilerek, imar kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde yasal işlem uygulanmıştır"

HDP Diyarbakır il binası kaçak kat nedeniyle mühürlendi

HDP Diyarbakır il binası kaçak kat nedeniyle mühürlendi

HDP Diyarbakır il binası kaçak kat nedeniyle mühürlendi

HDP Diyarbakır il binası kaçak kat nedeniyle mühürlendi

HDP Diyarbakır il binası kaçak kat nedeniyle mühürlendi

HDP Diyarbakır il binası kaçak kat nedeniyle mühürlendi

HDP Diyarbakır il binası kaçak kat nedeniyle mühürlendi

HDP Diyarbakır il binası kaçak kat nedeniyle mühürlendi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır mühür belediye hdp il binası

Diyarbakır Namaz Vakitleri 5 Ekim Çarşamba

İmsak
04:51
Sabah
06:11
Öğle
12:13
İkindi
15:29
Akşam
18:04
Yatsı
19:20

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Çarşamba

Vefa Eczanesi
Sur
Şilbe Yolaltı Eczanesi
Yenisehir
Asya Eczanesi
Baglar
Helin Eczanesi
Baglar
Rüzgar Eczanesi
Baglar
Ekin Dila Eczanesi
Kayapinar
Nehir Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.