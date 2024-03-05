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  4. Heidi Klum genç modellere taş çıkardı! 50 yaşında 62,5 kilo nasıl kalıyor?

Heidi Klum genç modellere taş çıkardı! 50 yaşında 62,5 kilo nasıl kalıyor?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.03.2024 08:54
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Heidi Klum, Glamour Almanya dergisinin kapağında verdiği pozda beyaz bikinisiyle yaşına meydan okuyan vücudunu sergiledi. Model 50 yaşında 62,5 kilo nasıl kaldığını açıklamıştı.

Kendisinden 17 yaş küçük eşi Tom Kaulitz ile birlikte olan ve kısa süre önce evliliğine dair yaptığı yatak odası itirafıyla adından söz ettiren Heidi Klum son pozlarıyla hayranlarından tam not aldı.


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MELEK KANATLARINI TAKTI

Heidi Klum, Glamour Almanya dergisinin kapağı için poz verdi ve genç modellere taş çıkardı.

50 yaşındaki süper model, yayının Mart sayısı için içtenlikle yaşlı ayrımcılığından söz etti. Heidi, 30 yıllık modellik kariyerini yansıtırken 'pişmanlık duymadan' yaşadığını sözlerine ekledi.

Omuzlarının etrafındaki devasa kürk kanatlarla poz verirken göz alıcı fotoğraf çekiminde melek gibi görünüyordu.

90'lı yılların en ünlü modellerinden olan 50 yaşındaki Klum, bir takipçisinin "Kaç kilosunuz?" sorusuna, tartıya çıktığını gösteren fotoğrafla yanıt vermişti. Model, 62,5 kilo olduğunu açıklamıştı.

Bir başka takipçisinin de uyguladığı diyeti sorması üzerine ünlü model, günde 900 kalori aldığını söylemişti. Düşük kalorili kahvaltısında tavuk suyunda pişen üç yumurta olduğunu da belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Heidi Klum Model yaşında
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