Her açıdan ayrı eşsiz... Danimarka'ya gidemeyen buraya gidiyor! Karın ve ormanın buluştuğu inanılmaz bir manzara

"HEM YAZ MANZARASI HEM KIŞ MANZARASI..."

İşletmeci Mustafa Eroğlu ise “Zigana Dağı'nın incisi Limni Gölü yine beyaz örtüye büründü. Bu yıl gerçekleşen üçüncü kar yağışı bu. Güzel bir sezon geçirdik. Yerli ve yabancı olmak üzere 150 bin ziyaretçiyi aştık. Yollarımız açık ama kar insanı ürpertiyor. Bir sonraki karda büyük bir ihtimal kapatmayı düşünüyoruz. Şu an gelenler için de hizmetimiz mevcut, restoranımız açıktır. Gelen turistlerimiz de memnun hem yaz manzarası hem kış manzarasıyla. Yerli ve yabancı olmak üzere yine rağbet gören bir yer olarak devam ediyoruz” diye konuştu.