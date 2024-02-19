Her derde deva şifa deposu: "Balık çorbası" Ustası yapılışını anlattı! "Kış günlerinde özellikle içilmesi lazım"

Balık çorbasının zahmetli olduğunu söyleyen Kılıç, "Balık çorbasını yapmak emek ister. Normal çorbalar gibi değil. Orijinal tarifinde, iskorpit veya kırlangıç balığından yapılır. Fakat bölge itibariyle şu anda yayın balığından yapıyorum. Sevilir ve bilinir. Bölge bölge değişiyor.