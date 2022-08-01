Her gün damat gibi giyiniyor ama kısmetini bulamadı! 'Ferdi Romeo' evlenmek istiyor!

Gölcük’te renkli ve şık kıyafetleri ile dikkat çeken Ferdi Katırcı, 'Ferdi Romeo' olarak biliniyor. Sicilya bölgesine yaptığı seyahatte insanların çok şık giyindiğini gören ve kendisinin de böyle giyinmeye başladığını anlatan Katırcı, her gün damat gibi giyinmesine rağmen kısmet bulamadığını ve evlenmek istediğini belirtti.

Sicilya'dan ilham aldı! 'Ferdi Romeo' evlenmek istiyor!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi'nde görevli olarak çalışan Ferdi Katırcı, 1999'da ticari gemilerde çalışıyordu. Bu dönemde İtalya'ya giden Katırcı, Sicilya'da takım elbise giyip, şık dolaşan insanları görünce onlara özendiğini anlatan Katırcı, Türkiye'ye dönünce hep takım elbise giymeye başladı.

Renkli ve şık takım elbiseleri ile dikkat çeken ve halk tarafından 'Ferdi Romeo' olarak bilinen Katırcı, her gün damat gibi giyinmesine rağmen kısmet bulamadığından yakındı.

Ferdi Romeo "Hiç evlenmedim. Biraz seçicilik oldu. Beni beğeneni ben beğenmedim, benim beğendiğim beni beğenmedi. Nasip olmadı. Evlenmek istiyorum" dedi.

36 takım elbisesi ve 10 çift ayakkabısı olduğunu belirten Katırcı, "Sicilya bölgesinde insanların çok şık giyindiğini gördüm. Dönünce ben de böyle giyinmeye başladım.'' diye anlattı.