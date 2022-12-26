"Her yerim orjinal dudaklarım dolgu" demişti! Sunucu Bircan Bali'nin eski hali gündemde

''Umut Akyürek mi daha estetikli yoksa Hadise mi daha estetikli' 'tartışmasını programında yorumlayan Bircan Bali "Her yerim orjinal dudaklarım sadece dolgu. Büyüdüm değiştim" deyince olay oldu.

Bircan Bali konuşmasında "Büyüdüm şimdi o kaşı makyajı yapmıyorum, o renk saç öldürsen yapmam" dedi. Bali bu açıklamadan sonra sosyal medyada dalga konusu oldu.

BİRCAN BALİ'NİN DEĞİŞİMİ

Günümüzde elmacık kemikleri daha belirgin olan Bircan Bali'nin geçmişte yüz hatlarının daha yumuşak olduğu görülüyor.

Kanıt dizisindeyken yüzünde hiçbir işlem olmadığını söyleyen Bircan Bali'nin elmacık kemiklerinin ve çene hattının daha sonra işlem gördüğü ise sosyal medyada iddialar arasında.

Bali'nin ayrıca burnundaki değişim de gözlerden kaçmıyor. Bircan Bali, dolgu ve botoks gibi işlemleri estetik operasyon olarak değerlendirmese de son hali sosyal medyada "Estetikli ünlüler" arasında yer alıyor.