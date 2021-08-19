Hercai dizisinin Hazar Şadoğlu'sunun eşi şaşırttı! Meğer Doğduğun Ev Kaderindir'de oynamış!

ATV ekranlarında yayınlanan ve geçtiğimiz aylarda final yapan Hercai dizisinde Hazar Şadoğlu karakterini canlandıran Serhat Tutumluer'in eşinin kimliği şaşırttı. Başarılı oyuncunun eşi kendisi gibi oyunculuk yapıyor. tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğu yapan bu isim, üstelik ekranlardan çokça aşina olunan bir isim.

HERCAİ'NİN HAZAR ŞADOĞLU'SUNUN EŞİ BAKIN KİMMİŞ!

Konusu ve oyunculuklarıyla ekranın sevilen dizileri arasına adını kazıyan Hercai dizisinde Hazar Şadoğlu karakterini canlandıran Serhat Tutumluer oyunculuk performansının yanında özel yaşamı ile de gündeme geliyor.

Deneyimli oyuncu, ayrıca sosyal medyada da özel hayatı en çok merak edilen oyunculardan biri olmakta.

EKRANLARDAN AŞİNA OLUNAN İSİM! 29 Haziran 1972 doğumlu olan 49 yaşındaki sevilen oyuncunun eşinin ekrandan daha önce çok iyi tanıdığımız bir isim olduğu ortaya çıktı.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR'DE OYNADI Serhat Tutumluer'in eşi daha önce Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterinin annesini de canlandırmış olan 'Senan Kara'.