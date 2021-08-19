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Hercai dizisinin Hazar Şadoğlu'sunun eşi şaşırttı! Meğer Doğduğun Ev Kaderindir'de oynamış!

19.08.2021 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akın Akınözü, Ebru Şahin gibi isimlerin başrolü paylaştığı Hercai dizisinde Hazar Şadoğlu karakterini canlandıran Serhat Tutumluer'in eşinin aslında ekranlardan çokça aşina olduğumuz bir isim olduğu ortaya çıktı. Sevilen ismin eşi, daha önce Doğduğun Ev Kaderindir ve Vatanım Sensin gibi pek çok dizide rol aldı. Oyunculuk performansı dışında özel hayatıyla da konuşulan isimlerden olan Hercai dizisinin yıldızı Serhat Tutumluer'in eşi bakın kimmiş...

ATV ekranlarında yayınlanan ve geçtiğimiz aylarda final yapan Hercai dizisinde Hazar Şadoğlu karakterini canlandıran Serhat Tutumluer'in eşinin kimliği şaşırttı. Başarılı oyuncunun eşi kendisi gibi oyunculuk yapıyor. tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğu yapan bu isim, üstelik ekranlardan çokça aşina olunan bir isim.

HERCAİ'NİN HAZAR ŞADOĞLU'SUNUN EŞİ BAKIN KİMMİŞ!

Konusu ve oyunculuklarıyla ekranın sevilen dizileri arasına adını kazıyan Hercai dizisinde Hazar Şadoğlu karakterini canlandıran Serhat Tutumluer oyunculuk performansının yanında özel yaşamı ile de gündeme geliyor.
Deneyimli oyuncu, ayrıca sosyal medyada da özel hayatı en çok merak edilen oyunculardan biri olmakta.

EKRANLARDAN AŞİNA OLUNAN İSİM!

EKRANLARDAN AŞİNA OLUNAN İSİM!
29 Haziran 1972 doğumlu olan 49 yaşındaki sevilen oyuncunun eşinin ekrandan daha önce çok iyi tanıdığımız bir isim olduğu ortaya çıktı.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR'DE OYNADI

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR'DE OYNADI
Serhat Tutumluer'in eşi daha önce Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterinin annesini de canlandırmış olan 'Senan Kara'.
Senan Kara ile Serhat Tutumluer, 2007 senesinde evlenmiştir.
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Anahtar Kelimeler:
Hercai dizisi Serhat Tutumluer
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