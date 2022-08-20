SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Herkes bunu konuşuyor! Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor-Galatasaray derbisi için kehanet

Herkes bunu konuşuyor! Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor-Galatasaray derbisi için kehanet

20.08.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. 3. haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelirken, mücadele Sarı-Kırmızılı ekibin son dakikalarda Gomis ile kaydettiği gol sonucu 1-0 tamamlanırken karşılaşmanın ardından ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen dikkat çeken yorumlarda bulundu. Önümüzdeki hafta oynanacak olan Trabzonspor-Galatasaray maçına da değinen Dilmen, zorlu derbi için bir kehanette bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından olan ve kariyerine spor yorumcusu olarak devam eden Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında çıktığı ve 1-0 mağlup ettiği Ümraniyespor karşılaşmasının ardından TV 8,5'ta yorumlarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Dilmen, "Üç maçta Galatasaray iyi futbol oynamadı" derken, önümüzdeki hafta oynanacak olan kritik Trabzonspor-Galatasaray mücadelesine dair de kehanette bulundu.

"OLASI BİR KÖTÜ SONUÇ..."

Screenshot_1

Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'ı ipten aldığını dile getiren Rıdvan Dilmen, Trabzonspor-Galatasaray maçıyla ilgili oldukça dikkat çeken ifadeler kullandı. Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Ümraniyespor'un yenememesi durumunda gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçında da alınacak olası bir kötü sonuçta camianın büyük bir çöküntüye gireceğini söyledi. Öte yandan Rıdvan Dilmen, Okan Buruk'un Trabzonspor-Galatasaray maçına Bafetimbi Gomis'le başlamaması gerektiğini belirtti.

"FORVETE İHTİYAÇ VAR"

thumbs_b_c_1f9b4342e242ee0d390b8a36428d5410

Gomis'in fiziksel durumunun iyi olmadığını belirten Rıdvan Dilmen, Seferovic'in toparlayacağını ancak yine de Galatasaray'ın forvet transferine ihtiyacı olduğunu belirtti.

DERBİDE MERTENS TAVSİYESİ

2352f0cc10134fb1af9ff8d0239fd36a

Öte yandan Rıdvan Dilmen, Dries Mertens'in Trabzonspor-Galatasaray maçına ilk 11'de başlaması gerektiğini belirtirken, "Mertens ile Galatasaray'ın mahkum oynamasının önüne geçer" ifadelerini kullandı. Ünlü spor yorumcusu, oyuncunun sahada kalabildiği kadar tutulması gerektiğini dile getirdi.

TRABZONSPOR-GALATASARAY DERBİLERİNDEN KARELER

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen Trabzonspor kehanet Derbi son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te katliam gibi kaza! Otobüs sabıkalı çıktı

Gaziantep'te katliam gibi kaza! Otobüs sabıkalı çıktı

Elazığlı iş adamı banka hesabına baktığında şaşkına döndü

Elazığlı iş adamı banka hesabına baktığında şaşkına döndü

Transfer bitti! Nwakaeme Galatasaray'da

Transfer bitti! Nwakaeme Galatasaray'da

Anlaşma tamam, 4 yıllık imza geliyor!

Anlaşma tamam, 4 yıllık imza geliyor!

Galatasaray'ın büyük sürprizi ortaya çıktı!

Galatasaray'ın büyük sürprizi ortaya çıktı!

Bu hafta imzayı atıyor! İşte yeni golcü...

Bu hafta imzayı atıyor! İşte yeni golcü...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

Kraliçe'nin güzel torunu bakın nerede çalışıyor!

Kraliçe'nin güzel torunu bakın nerede çalışıyor!

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.