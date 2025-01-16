Herkes kilo vermeye çalışırken o kilo alma sürecini paylaştı! Öncesi ve sonrası halini görenler inanamadı: "Bunu kendine neden yaptı?"

MYNET|DIŞ HABERLER ABD'li beden pozitifliği fenomeni Layla May, yıllar öncesinde sıkı diyet ve beslenme rutini sayesinde standart beden ölçülerine sahip olduğu bir fotoğrafını paylaştı. Beslenme rutinini tersine çevirerek bu kez kilo almak için mücadele ettiğini söyleyen May, karnının artık o kadar büyüdüğünü, 150 santimetreye kadar çıkan normal mezura ile artık ölçemediğini söyledi.

Fenomen isim sosyal medyadan yaptığı paylaşımında 474 bin takipçisine, "Son zamanlarda vücudum çok iyi görünüyor, çok ateşli görünüyorum" notuyla dönüşümünü gösterdi. Fenomen ismin paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunu kendine neden yaptı?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Yaşam tarzı seçimlerinizle büyük bir kalp krizi geçirebilirsiniz. Çok çok kötü yiyecekler yiyorsunuz" yorumunda bulundu.