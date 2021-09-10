Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw oyuncuları kimler?

Hızlı ve Öfkeli serisinin başarılı filmlerinden biri olan Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin başrollerinde Hollywood'un en ünlü oyuncuları arasında yer alan Dwayne Johnson ve Jason Statham yer alıyor. 133 dakikalık film Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw'da, ünlü oyuncu Idris Elba kötü karaktere hayat veriyor. İşte merak edilenler...

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW KONUSU NEDİR?

Deckard Shaw kanunsuz bir kaçaktır. Shaw, sadık kanun adamı Luke Hobbs'a suikast yaptığı için hapse girer.

Ardından bir görev üstlenirler. Brixton Lore adındaki kötü adamı etkisiz hale getirmek için takım olurlar ve bunu kabul etmelerinden zarar görseler bile birbirlerine saygı duyarlar.

Birbirlerine güvenmedikleri halde bile insanlığı sonsuza kadar değiştirebilecek biyolojik bir tehdidi durdurmak için el ele vermek zorunda kalırlar.