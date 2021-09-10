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Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw oyuncuları kimler?

10.09.2021 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Ağustos 2019'da gösterime giren Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin yönetmeni David Leitch, senaristi ise Chris Morgan. Dwayne Johnson ve Jason Statham gibi dünyaca ünlü oyuncuların yer aldığı Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, aksiyon ve komedi türünde ABD yapımı bir filmdir. İşte detaylar...

Hızlı ve Öfkeli serisinin başarılı filmlerinden biri olan Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin başrollerinde Hollywood'un en ünlü oyuncuları arasında yer alan Dwayne Johnson ve Jason Statham yer alıyor. 133 dakikalık film Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw'da, ünlü oyuncu Idris Elba kötü karaktere hayat veriyor. İşte merak edilenler...

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW KONUSU NEDİR?

Deckard Shaw kanunsuz bir kaçaktır. Shaw, sadık kanun adamı Luke Hobbs'a suikast yaptığı için hapse girer.
Ardından bir görev üstlenirler. Brixton Lore adındaki kötü adamı etkisiz hale getirmek için takım olurlar ve bunu kabul etmelerinden zarar görseler bile birbirlerine saygı duyarlar.
Birbirlerine güvenmedikleri halde bile insanlığı sonsuza kadar değiştirebilecek biyolojik bir tehdidi durdurmak için el ele vermek zorunda kalırlar.

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW OYUNCULARI KİMLER?

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW OYUNCULARI KİMLER?
* Dwayne Johnson - Luke Hobbs * Jason Statham - Deckard Shaw * Idris Elba - Brixton Lore * Vanessa Kirby - Hattie Shaw * Eiza González - Margarita * Helen Mirren - Magdalene Shaw * Roman Reigns - Mateo Hobbs
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Anahtar Kelimeler:
Dwayne Johnson
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